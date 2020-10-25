  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Коутиньо выбыл из-за травмы бедра
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коутиньо выбыл из-за травмы бедра

Испания
(1 голосов)

Бразилец пропустит ближайшие матчи "блаугранас"

Коутиньо выбыл из-за травмы бедра
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо получил травму во время проигранного класико.

Каталонский клуб сообщил, что тесты выявили у 28-летнего бразильца повреждение двуглавой мышцы левого бедра. При этом сроки восстановления остаются неизвестными.

Отметим, что Коутиньо полностью отыграл игру с "Реалом" (1:3).

В Ла Лиге Коутиньо провел 5 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Филиппе Коутиньо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
25.10.2020 в 15:50
Очередной хрусталь. Будет сДембеле на пару козла забивать
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...