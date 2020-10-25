Коутиньо выбыл из-за травмы бедра

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо получил травму во время проигранного класико.

Каталонский клуб сообщил, что тесты выявили у 28-летнего бразильца повреждение двуглавой мышцы левого бедра. При этом сроки восстановления остаются неизвестными.

Отметим, что Коутиньо полностью отыграл игру с "Реалом" (1:3).

В Ла Лиге Коутиньо провел 5 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.