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Коутиньо выбыл из-за травмы бедра
Бразилец пропустит ближайшие матчи "блаугранас"
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо получил травму во время проигранного класико.
Каталонский клуб сообщил, что тесты выявили у 28-летнего бразильца повреждение двуглавой мышцы левого бедра. При этом сроки восстановления остаются неизвестными.
Отметим, что Коутиньо полностью отыграл игру с "Реалом" (1:3).
В Ла Лиге Коутиньо провел 5 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.
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oda1979 (Запорожье)
25.10.2020 в 15:50
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