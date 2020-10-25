Куман: Барселона не заслужила поражения от Реала

Да дело не в Кумане. Я далек от детального понимания ситуации в Барсе, но даже мне, дилетанту, было понятно что в Барсе проблема в первую очередь в смене поколений. Когда начали хвататься за Месси, стало еще более очевидно что проблему эту начать ни у кого на данном этапе смелости нет. Не говорю что это так просто решить, Барса-не фк Минай или, условно, Десна. Просто констатация факта.