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Куман: Барселона не заслужила поражения от Реала

Испания
(1 голосов)

Наставник считает, что счет не отображает того, что происходил на поле

Куман: Барселона не заслужила поражения от Реала
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался после вчерашнего матча 7-го тура Ла Лиги против "Реала" (1:3).

"Мы не заслужили проиграть во вчерашней игре. Спорный пенальти повлиял на итоговый результат.

Но мы все равно продолжаем движение вперед", – написал Куман в твиттере.

Вчерашнее поражение стало для "Барселоны" вторым кряду в Ла Лиге. После 5 матчей на счету команды всего 7 набранных пунктов.

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В статье: Рональд Куман Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
25.10.2020 в 16:29
Траву с родной Голландии подвезли? Что этот тип несёт??
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VladKoval61 (Херсон)
25.10.2020 в 16:25
счет на табло - куман ти сел не в свои сани уходи не мучь барсу ти всего навсего физрук не более того
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dp_dp (Ukraine)
25.10.2020 в 16:29
Да дело не в Кумане. Я далек от детального понимания ситуации в Барсе, но даже мне, дилетанту, было понятно что в Барсе проблема в первую очередь в смене поколений. Когда начали хвататься за Месси, стало еще более очевидно что проблему эту начать ни у кого на данном этапе смелости нет. Не говорю что это так просто решить, Барса-не фк Минай или, условно, Десна. Просто констатация факта.
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dp_dp (Ukraine)
25.10.2020 в 16:20
...Но и ничью с победой не заслужили:) Был там пенальти, не нужно выдумывать. Представляю какая бы была волна негодования не поставь судья в этом матче такое в ворота Реала. Мораль такова, что тянуть за футболку соперника в своей штрафной-это рулетка. Сыграли в рулетку-не говорите что не знали что можете проиграть.
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