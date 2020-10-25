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Куман: Барселона не заслужила поражения от Реала
Наставник считает, что счет не отображает того, что происходил на поле
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался после вчерашнего матча 7-го тура Ла Лиги против "Реала" (1:3).
"Мы не заслужили проиграть во вчерашней игре. Спорный пенальти повлиял на итоговый результат.
Но мы все равно продолжаем движение вперед", – написал Куман в твиттере.
Вчерашнее поражение стало для "Барселоны" вторым кряду в Ла Лиге. После 5 матчей на счету команды всего 7 набранных пунктов.
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
25.10.2020 в 16:29
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VladKoval61 (Херсон)
25.10.2020 в 16:25
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dp_dp (Ukraine)
25.10.2020 в 16:29
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dp_dp (Ukraine)
25.10.2020 в 16:20
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