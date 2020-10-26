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Барселона без мяча на Камп Ноу, личный драмкружок Рамоса и Магуайр в MMA. Аудиомнение #51
По следам главных матчей выходных
Анализируем центральные поединки в Испании и Англии – "Реал" закономерно обыграл "Барселону" в гостях, а Лэмпард и Сульшер побоялись рисковать и выдали скучный матч, который мы нескучно обсуждаем. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!
Почему Лукас Васкес – лучший правый защитник "меренг" прямо сейчас, чего не хватает Бускетсу, зачем следует делить эпизод с пенальти на два (причем, не в том смысле, в котором вы поняли). Претензии к Бензема и тайный план Модрича во время третьего гола, качественная задумка Кумана и как Зидан сломал ее в перерыве. Комплименты Десту, крутизна и старина Рамоса как звоночек для Варана, будущее Погба, ренессанс Маты, пожар по поводу арбитража в АПЛ и сравнения Менди с Чехом – еще больше мыслей внутри подкаста.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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