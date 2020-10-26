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Барселона без мяча на Камп Ноу, личный драмкружок Рамоса и Магуайр в MMA. Аудиомнение #51

Испания
(2 голосов)

По следам главных матчей выходных

Барселона без мяча на Камп Ноу, личный драмкружок Рамоса и Магуайр в MMA. Аудиомнение #51
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализируем центральные поединки в Испании и Англии – "Реал" закономерно обыграл "Барселону" в гостях, а Лэмпард и Сульшер побоялись рисковать и выдали скучный матч, который мы нескучно обсуждаем. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

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Почему Лукас Васкес – лучший правый защитник "меренг" прямо сейчас, чего не хватает Бускетсу, зачем следует делить эпизод с пенальти на два (причем, не в том смысле, в котором вы поняли). Претензии к Бензема и тайный план Модрича во время третьего гола, качественная задумка Кумана и как Зидан сломал ее в перерыве. Комплименты Десту, крутизна и старина Рамоса как звоночек для Варана, будущее Погба, ренессанс Маты, пожар по поводу арбитража в АПЛ и сравнения Менди с Чехом – еще больше мыслей внутри подкаста.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Серхио Рамос Хуан Мата Лионель Месси Серхио Бускетс Карим Бензема Лука Модрич Петр Чех Хорди Альба Рафаэль Варан Зинедин Зидан Поль Погба Рональд Куман Барселона Фрэнк Лэмпард Реал (Мадрид) Камп Ноу Челси (Лондон) Оле Гуннар Сульшер Майк Дин Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Лукас Васкес Клеман Лангле VAR Ансу Фати Подкаст Аудиомнение Эдуар Менди Сержиньо Дест
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