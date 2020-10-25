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Примера. 7-й тур. Вальядолид и дальше без побед
Последний матч тура состоится 26-го октября
"Вальядолид" в этом сезоне еще не побеждал. С трудом команде даются голы, не говоря уже о большем. "Алавес" тоже далеко не передовик чемпионата, однако баскам "Вальядолид" проиграл без шансов. По собственной глупости.
На 27-й минуте Начо Мартинес, проиграв позицию Лукасу Пересу, в штрафной площади толкнул нападающего в спину руками, не позволив тому нанести акцентированный удар. Арбитр вынес строгое наказание – красную карточку и пенальти. И то, что Лукас Перес не реализовал шанс, попав в перекладину с "точки", не облегчало хозяевам жизнь. "Вальядолид" остался в меньшинстве и без идей о том, как спасать игру.
В первом тайме удалось отбиться с помощью системы ВАР, зафиксировавшей минимальный офсайд в атаке, которую завершил точным ударом Лукас Перес. Но после перерыва "Алавес" уже было не остановить: голы Пины и Сайнса помогли баскам подтянуться ближе к середине таблицы, а "Вальядолид" оставили в трясине. Ниже только "Леванте", который свой матч седьмого тура еще не сыграл.
Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"
"Вальядолид" - "Алавес" 0:2
Голы: Томас Пина 55, Борха Сайнс 85
"Вальядолид": Роберто Хименес, Хоакин Фернандес, Шон Вайссман (Рауль Гарсия 24), Фабиан Орельяна, Серхио Наварро, Рубен Алькарас (Луис Перес 80), Джавад Эль Ямик, Сайди Джанко (Оскар Плано 80), Тони Суарес (Роке Меса 60), Начо, Кике Перес (Мараньян 59)
"Алавес": Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Родриго Батталья, Лукас Перес (Борха Сайнс 84), Хоселу (Дейверсон Брум 71), Чимо Наварро, Эдгар Мендес (Мартин Падилья 84), Томас Пина, Флорьян Лежён, Хота Пелетейро (Мануэль Гарсия 84)
Предупреждение: Тони Суарес 43
Удаление: Начо 21
Нереализованный пенальти: Лукас Перес 22
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