Примера. 7-й тур. Вальядолид и дальше без побед

"Вальядолид" в этом сезоне еще не побеждал. С трудом команде даются голы, не говоря уже о большем. "Алавес" тоже далеко не передовик чемпионата, однако баскам "Вальядолид" проиграл без шансов. По собственной глупости.

На 27-й минуте Начо Мартинес, проиграв позицию Лукасу Пересу, в штрафной площади толкнул нападающего в спину руками, не позволив тому нанести акцентированный удар. Арбитр вынес строгое наказание – красную карточку и пенальти. И то, что Лукас Перес не реализовал шанс, попав в перекладину с "точки", не облегчало хозяевам жизнь. "Вальядолид" остался в меньшинстве и без идей о том, как спасать игру.

В первом тайме удалось отбиться с помощью системы ВАР, зафиксировавшей минимальный офсайд в атаке, которую завершил точным ударом Лукас Перес. Но после перерыва "Алавес" уже было не остановить: голы Пины и Сайнса помогли баскам подтянуться ближе к середине таблицы, а "Вальядолид" оставили в трясине. Ниже только "Леванте", который свой матч седьмого тура еще не сыграл.