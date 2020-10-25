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Эден Азар вернулся к тренировкам в общей группе Реала
Бельгиец не играл с начала августа
Испанское издание Marca сообщает, что вингер мадридского "Реала" Эден Азар вернулся к тренировкам в общей группе.
В последние дни бельгиец занимался индивидуально, а сегодня работал вместе с первой командой "сливочных".
Напомним, 29-летний Азар получил в конце сентября мышечную травму. А не играет Эден с начала августа.
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Источник:Marca
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