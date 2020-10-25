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Эден Азар вернулся к тренировкам в общей группе Реала

Испания
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Бельгиец не играл с начала августа

Эден Азар вернулся к тренировкам в общей группе Реала
Новина українською

Испанское издание Marca сообщает, что вингер мадридского "Реала" Эден Азар вернулся к тренировкам в общей группе.

В последние дни бельгиец занимался индивидуально, а сегодня работал вместе с первой командой "сливочных".

Напомним, 29-летний Азар получил в конце сентября мышечную травму. А не играет Эден с начала августа.

Эден Азар вернулся к тренировкам в общей группе Реала - изображение 1
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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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