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Лизаразю: Гризманн больше не знает, как играть в футболке Барселоны
Бывший французский защитник высказался насчет соотечественника
Экс-защитник сборной Франции Биксант Лизаразю поделился мыслями насчет игры нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна в составе каталонской команды.
"Он больше не знает, как играть в футболке "Барсы". Антуан не находит себе места. Когда теряешь свою игру, лучше уйти. Прошло 18 месяцев с момента перехода Гризманна в "Барселону", и это сказывается на его сознании. Ситуация для него действительно критическая", - рассказал Гризманн.
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Источник:Goal.com
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