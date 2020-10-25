Лизаразю: Гризманн больше не знает, как играть в футболке Барселоны

Экс-защитник сборной Франции Биксант Лизаразю поделился мыслями насчет игры нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна в составе каталонской команды.

"Он больше не знает, как играть в футболке "Барсы". Антуан не находит себе места. Когда теряешь свою игру, лучше уйти. Прошло 18 месяцев с момента перехода Гризманна в "Барселону", и это сказывается на его сознании. Ситуация для него действительно критическая", - рассказал Гризманн.