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Модрич: Я слишком стар для возвращения в Тоттенхэм
Хорвату уже 35 лет
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поделился мыслями насчет своего будущего.
"Я слишком стар для возвращения в "Тоттенхэм". У меня остался год по контракту с "Реалом", посмотрим, что будет дальше. Я хорошо себя чувствую и хочу продолжать играть еще несколько лет. Я сосредоточен на "Реале" и на том, чего мы можем достичь в этом сезоне.
После этого мы с руководством обсудим лучшее решение для обеих сторон. У нас хорошие отношения со всеми в клубе, проблем не возникнет", - рассказал 35-летний хорват.
Напомним, Модрич выступал за "шпор" в период с 2008 по 2012 год.
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