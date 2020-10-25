Модрич: Я слишком стар для возвращения в Тоттенхэм

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поделился мыслями насчет своего будущего.

"Я слишком стар для возвращения в "Тоттенхэм". У меня остался год по контракту с "Реалом", посмотрим, что будет дальше. Я хорошо себя чувствую и хочу продолжать играть еще несколько лет. Я сосредоточен на "Реале" и на том, чего мы можем достичь в этом сезоне.

После этого мы с руководством обсудим лучшее решение для обеих сторон. У нас хорошие отношения со всеми в клубе, проблем не возникнет", - рассказал 35-летний хорват.