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Долой священных коров, или Простой рецепт выздоровления Барселоны

Испания
(9 голосов)

По мотивам последнего Эль Класико

Долой священных коров, или Простой рецепт выздоровления Барселоны
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Рональд Куман после провальной игры с "Реалом" так долго бегал за арбитром, что ему теперь грозит от 4 до 12 матчей дисквалификации.

После игры голландец бурно объявил, что "Барселона" не заслуживала поражения и опять акцентировал внимание на работе дебютанта Эль Класико Хуана Мартинеса Мунуэры, который трактовал все спорные решения в пользу "Реала". Можно подумать, до игры Куман не знал, что так будет. В 9 из 11 летних матчей сезона-2019/20 арбитры VAR принимали решения в пользу "Сливочных" - ставили пенальти, засчитывали голы "Реала" после спорных касаний рук, отменяли мячи соперников. В новом розыгрыше в этом плане никаких изменений - хоть у "Бетиса" спросите.

Mundo Deportivo подсчитала, что в моменте с пенальти на Рамосе Серхио трижды толкал Ленгле, но арбитры этого не увидели. Наверное, это даже правда, только это все бессмысленно. "Барселона" проиграла не из-за спорных решений, а потому, что была недостаточно хороша для победы. И от Кумана на пресс-конференции хотелось бы услышать, почему так произошло.

Как так вышло, что первые замены он сделал на 82-й минуте? И почему они оказались настолько непутевыми, что в финальном отрезке "Барса" уступила сопернику по ударам 0-6?

Почему команда на старте сезона упорно наигрывала схему 4-2-3-1, одинаково удобную для Месси и Коутиньо, а на Эль Класико "Барса" вдруг вышла с парой форвардов и Филиппе на левом фланге, где он поражал неэффективностью еще при Вальверде?

Что за ноу-хау в прессинге от "Барсы" - одни игроки бегут вперед, другие стоят и смотрят? "Реалу" понадобилось пять минут, чтобы это использовать. Конечно, через зону Ленгле, который в каждом втором матче что-то да привозит.

Ну и, главное, почему тепловая карта Месси такая странная? Что самый талантливый в мире левша забыл на левом полуфланге, да еще и в 30-35 метрах от ворот? Мешал проявить себя Коутиньо?

Куман может сколько угодно клеймить арбитраж по делу и без, но к самому голландцу вопросов несоизмеримо больше. Свое первое "тренерское" Класико он провалил, и прекрасно это понимает.

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***

Провалил игру и Месси, для которого вчерашняя встреча с "Реалом" стала 44-й в карьере. Он все еще лучший бомбардир в истории Класико, но не забивает в нем с мая 2018-го.

Вчера он хотел прервать серию, это было видно. Лео часто шел в обводку, прорывался, однако Куртуа забрал решающие эпизоды себе. Помнится, лет пять назад, когда Тибо еще играл за "Челси", Месси неоднократно его позорил, забивая в "домик" даже с нулевого угла. Куртуа сильно вырос с тех пор, заматерел, набрался опыта. Он уже не тот вратарь, каким был. И Лео тоже не тот.

Сейчас, когда на его счету один гол в пяти стартовых турах чемпионата, да и тот с пенальти, со всех сторон слышно, мол, с Хави и Иньестой он мог, а сейчас не может. Но это не вся правда.

Глупо отрицать, что жизнь играет другими красками, когда за спиной у тебя лучшие мастера паса в XXI веке. В одном из сезонов Хави запросто отдал 20 голевых. Френки Де Йонгу такое не по плечу, сколько бы миллионов за него не платили.

С другой стороны, сам Месси на наших глазах сдает. Он уже не может выполнять те трюки, которые пачками удавались раньше. Инопланетянин сжался до размеров обычного человека, и абсолютно по-человечьи в 33 года начал физически сдавать. Да, Роналду забивает и в 35. Да, Златан тащит "Милан" в 39. Но это исключения из правил, которые стали возможными благодаря маниакальной работе в зале и выдающимся генам. Нормальные люди из плоти и крови в 35 заканчивают - как было с Шевченко, Зиданом, ван Нистелроем - этот список можно продолжать до вечера. Говорят, Ибра на тестах при переходе в "МЮ" выдал лучшие показатели по силе за 140 лет существования клуба. Вы все еще будете применять его стандарты к Месси?

Праймовые Хави и Иньеста нужны Лео сейчас больше, чем тогда, в конце нулевых. В юности он мог сам порвать любого соперника, забить 70-80 голов в год и попутно довести до белого каления Моуриньо и Фергюсона. А сейчас два-три рывка - и конец. Даже против команды, проигравшей второму составу "Шахтера", Лео не решает. И он это тоже знает.

***

И даже это еще не конец проблем. Помимо Месси в "Барсе" есть еще два культовых персонажа, от которых шума больше, чем пользы.

Знаете, сколько перехватов в Эль Класико сделал Серхио Бускетс? Сколько верховых мячей выиграл? Сколько обостряющих передач отдал? Можете не гадать - везде нули.

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Вчера "Барселона" уступила "Реалу" по количеству отборов 13 на 22; по попыткам отборов - 22 на 41; по перехватам - 9 на 18. Сложно выиграть матч, когда твои опорные хавы не просто проигрывают борьбу, но даже ее избегают. Причем это началось задолго до Класико. "Барса" уступила по отборам, перехватам и выносам в предыдущих встречах против "Севильи" и "Хетафе" - естественно, выиграть их не вышло. Единственный матч, в котором "Барса" сделала больше отборов, нежели соперник, завершился ее разгромной победой - 4:0 с "Вильярреалом". Но выводов сделано не было.

Жерар Пике не так бездарно провел Класико, как Бускетс, но тоже деградирует. В минувшем чемпионате ветеран схлопотал 15 желтых карточек, а совсем недавно заработал глупое удаление с "Ференцварошем". Скажете, опять арбитры плохие? Или, может, сам Жерар уже не успевает?

Гораздо лучше у него последнее время получаются публичные заявления. Причем без шуток - его недавнее интервью La Vanguardia разошлось на цитаты.

"Как вообще дошло до того, что лучший игрок в истории просыпается однажды утром и отправляет бюрофакс, посчитав, что его не слушают? Что вообще происходит? Лео многое заслужил. Новый стадион должны назвать в его честь. Мы должны беречь наших людей, не дискредитировать их. Меня удивляет то, что такие люди, как Гвардиола, Хави, Пуйоль и Вальдес, не работают в клубе. Что-то пошло не так".

Слова Пике логичны и справедливы, так и должен мыслить порядочный функционер. Но это точно правильная речь за три дня до Класико? И если Пике так хочет очистить клуб, зачем ему новый контракт до 2024-го? К тому времени он давно станет обузой и, естественно, сам это понимает.

***

Такая вот скверная ситуация. Получается, все понимают, что виноваты, но признавать это не будут. Ни звезды, чье время истекло, ни тренер, который банально не тянет.

На данный момент виновным в провале назначен судья, но уже через недельку это незавидное место займет Хосеп Бартомеу. Голосование за его отставку пройдет 31 октября и 1 ноября. Решение сосьос предвидеть несложно.

Бартомеу заслуживает на позорный уход, спору нет, но самой смены президента не хватит для наведения порядка. Священных коров пора убирать, а не предлагать им новые контракты. Роль Лео Месси нужно пересмотреть, если он готов остаться. Клубный проект должен быть заточен под новое поколение - Фати, Педри, Деста и других, а не стареющую легенду. Если же Лео хочет уйти - это его право. "Барса" сглупила, силой сохраняя его после 2:8 с "Баварией".

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Ну и Куман, конечно, просто легенда "Барсы", а не тренер для гранда. Там Каньисареса выгнал, тут Суареса, но что взамен? Зидан вчера переиграл его в одни ворота, и так будет против любого топового специалиста. "Блаугранас" нужен тренер совершенно другого калибра, и судя по результатам ему как раз пора уходить из "Манчестер Сити".

Вот тогда стало бы реально интересно. А то, что было вчера, и что будет в ближайших матчах, это агония большого клуба, который никак не наберется смелости забыть комфортное прошлое и шагнуть в неизведанное будущее.

От того и настоящее у него такое дерьмовое.

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В статье: Лионель Месси Серхио Бускетс Рональд Куман Барселона Реал (Мадрид) Жозеп Бартомеу Жерар Пике
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Комментарии (12)
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Олег Барселонов
26.10.2020 в 13:51
Синчук, как будто всё списал у меня. Хорошая статья, всё правильно Рома, со всем написанным тобою согласен, соображаешь, в отличие от других твоих коллег. Пиши побольше, ты толковый журналист. В отличие от других...
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0
-1
VladKoval61 (Херсон)
26.10.2020 в 13:50
куман тренер не для барси это очевидно опять ошибка но кто виноват что ошиблись с вибором тр енера с кого спросить - безнадега полнейшая
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0
0
Олег Барселонов
26.10.2020 в 13:56
Писал про это ещё за год до его назначения, когда ещё только-только пошли слухи о возможном приходе Кумана в Барсу. Если сейчас пойдут разговоры про Хави, скажу тоже самое.
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0
0
prockop4uck (Киев)
26.10.2020 в 13:23
А мне нравится. Утром читаешь в анонсе некоторых клоунов, что вот игра Пеле их не впечатлила, другое дело чмоня, вот он вправду "велкий". А вечером этот великий влетает как не Баварии 8-2, так мертвому Реалу. И ведь счет с Баварией не случайность, они каждый год к этому уверенно шли. ПСЖ, Рома, Ливерпуль. Крепкие команды, но звезд с неба не хватали. О Славии вообще молчу. Это даже не уровень ЛЧ, но для барсиков это не абы каким грандом оказалось.
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+1
-1
FCWROVY1 (Kyiv)
26.10.2020 в 13:22
Швидко ще все міняти..Барса ще хай з динамо зіграє)))
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+1
0
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Инспектор ( )
26.10.2020 в 13:05
А статейка то с Дарианом Кларком из Монреаля не согласована!
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
26.10.2020 в 13:06
Непорядок-с..
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+1
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
26.10.2020 в 13:55
Добре , що не побачим його шизоопусів , які тільки займають простір .
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0
0
oda1979 (Запорожье)
26.10.2020 в 13:05
так Барселона состоит из одних священных коров. если все стадо разогнать, кто ж останется то??
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0
-2
avatar
Инспектор ( )
26.10.2020 в 13:55
Пастух
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0
0
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okolegko (Київ)
26.10.2020 в 12:35
Поточний стан справ у Барсі нагадує мені оповідання о’Генрі "Трест, що луснув". Не треба зовнішніх ворогів, вони самі себе з’їдять. Амінь
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ukatan (Харьковская обл.)
26.10.2020 в 12:34
Тренер с именем и репутацией пойдет сейчас в "Барсу" при одном условии: "или я, или Месси". Когда игрок, пусть даже самый великий начинает подменять собой тренера - это уже не команда.
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