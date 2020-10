Долой священных коров, или Простой рецепт выздоровления Барселоны

Рональд Куман после провальной игры с "Реалом" так долго бегал за арбитром, что ему теперь грозит от 4 до 12 матчей дисквалификации.

После игры голландец бурно объявил, что "Барселона" не заслуживала поражения и опять акцентировал внимание на работе дебютанта Эль Класико Хуана Мартинеса Мунуэры, который трактовал все спорные решения в пользу "Реала". Можно подумать, до игры Куман не знал, что так будет. В 9 из 11 летних матчей сезона-2019/20 арбитры VAR принимали решения в пользу "Сливочных" - ставили пенальти, засчитывали голы "Реала" после спорных касаний рук, отменяли мячи соперников. В новом розыгрыше в этом плане никаких изменений - хоть у "Бетиса" спросите.

Mundo Deportivo подсчитала, что в моменте с пенальти на Рамосе Серхио трижды толкал Ленгле, но арбитры этого не увидели. Наверное, это даже правда, только это все бессмысленно. "Барселона" проиграла не из-за спорных решений, а потому, что была недостаточно хороша для победы. И от Кумана на пресс-конференции хотелось бы услышать, почему так произошло.

Как так вышло, что первые замены он сделал на 82-й минуте? И почему они оказались настолько непутевыми, что в финальном отрезке "Барса" уступила сопернику по ударам 0-6?

Почему команда на старте сезона упорно наигрывала схему 4-2-3-1, одинаково удобную для Месси и Коутиньо, а на Эль Класико "Барса" вдруг вышла с парой форвардов и Филиппе на левом фланге, где он поражал неэффективностью еще при Вальверде?

Что за ноу-хау в прессинге от "Барсы" - одни игроки бегут вперед, другие стоят и смотрят? "Реалу" понадобилось пять минут, чтобы это использовать. Конечно, через зону Ленгле, который в каждом втором матче что-то да привозит.

Ну и, главное, почему тепловая карта Месси такая странная? Что самый талантливый в мире левша забыл на левом полуфланге, да еще и в 30-35 метрах от ворот? Мешал проявить себя Коутиньо?

Куман может сколько угодно клеймить арбитраж по делу и без, но к самому голландцу вопросов несоизмеримо больше. Свое первое "тренерское" Класико он провалил, и прекрасно это понимает.

***

Провалил игру и Месси, для которого вчерашняя встреча с "Реалом" стала 44-й в карьере. Он все еще лучший бомбардир в истории Класико, но не забивает в нем с мая 2018-го.

Вчера он хотел прервать серию, это было видно. Лео часто шел в обводку, прорывался, однако Куртуа забрал решающие эпизоды себе. Помнится, лет пять назад, когда Тибо еще играл за "Челси", Месси неоднократно его позорил, забивая в "домик" даже с нулевого угла. Куртуа сильно вырос с тех пор, заматерел, набрался опыта. Он уже не тот вратарь, каким был. И Лео тоже не тот.

Сейчас, когда на его счету один гол в пяти стартовых турах чемпионата, да и тот с пенальти, со всех сторон слышно, мол, с Хави и Иньестой он мог, а сейчас не может. Но это не вся правда.

Глупо отрицать, что жизнь играет другими красками, когда за спиной у тебя лучшие мастера паса в XXI веке. В одном из сезонов Хави запросто отдал 20 голевых. Френки Де Йонгу такое не по плечу, сколько бы миллионов за него не платили.

С другой стороны, сам Месси на наших глазах сдает. Он уже не может выполнять те трюки, которые пачками удавались раньше. Инопланетянин сжался до размеров обычного человека, и абсолютно по-человечьи в 33 года начал физически сдавать. Да, Роналду забивает и в 35. Да, Златан тащит "Милан" в 39. Но это исключения из правил, которые стали возможными благодаря маниакальной работе в зале и выдающимся генам. Нормальные люди из плоти и крови в 35 заканчивают - как было с Шевченко, Зиданом, ван Нистелроем - этот список можно продолжать до вечера. Говорят, Ибра на тестах при переходе в "МЮ" выдал лучшие показатели по силе за 140 лет существования клуба. Вы все еще будете применять его стандарты к Месси?

Праймовые Хави и Иньеста нужны Лео сейчас больше, чем тогда, в конце нулевых. В юности он мог сам порвать любого соперника, забить 70-80 голов в год и попутно довести до белого каления Моуриньо и Фергюсона. А сейчас два-три рывка - и конец. Даже против команды, проигравшей второму составу "Шахтера", Лео не решает. И он это тоже знает.

***

И даже это еще не конец проблем. Помимо Месси в "Барсе" есть еще два культовых персонажа, от которых шума больше, чем пользы.

Знаете, сколько перехватов в Эль Класико сделал Серхио Бускетс? Сколько верховых мячей выиграл? Сколько обостряющих передач отдал? Можете не гадать - везде нули.

Вчера "Барселона" уступила "Реалу" по количеству отборов 13 на 22; по попыткам отборов - 22 на 41; по перехватам - 9 на 18. Сложно выиграть матч, когда твои опорные хавы не просто проигрывают борьбу, но даже ее избегают. Причем это началось задолго до Класико. "Барса" уступила по отборам, перехватам и выносам в предыдущих встречах против "Севильи" и "Хетафе" - естественно, выиграть их не вышло. Единственный матч, в котором "Барса" сделала больше отборов, нежели соперник, завершился ее разгромной победой - 4:0 с "Вильярреалом". Но выводов сделано не было.

Жерар Пике не так бездарно провел Класико, как Бускетс, но тоже деградирует. В минувшем чемпионате ветеран схлопотал 15 желтых карточек, а совсем недавно заработал глупое удаление с "Ференцварошем". Скажете, опять арбитры плохие? Или, может, сам Жерар уже не успевает?

Гораздо лучше у него последнее время получаются публичные заявления. Причем без шуток - его недавнее интервью La Vanguardia разошлось на цитаты.

Слова Пике логичны и справедливы, так и должен мыслить порядочный функционер. Но это точно правильная речь за три дня до Класико? И если Пике так хочет очистить клуб, зачем ему новый контракт до 2024-го? К тому времени он давно станет обузой и, естественно, сам это понимает.

