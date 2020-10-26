Иско – игрокам Реала: Зидан меняет меня на 60-й минуте или даже в перерыве, а выпускает на поле на 80-й

Полузащитник мадридского "Реала" Иско высказался о своем положении в столичном клубе. Испанский хавбек сыграл в 4 матчах Ла Лиги (в среднем он провел на поле больше получаса). Иско недовольно пообщался со своими партнерами (Марсело, Модрич, Йович, Лукас Васкес и Милитао) во время поединка 7-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (1:3).

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"Если Зидан меняет меня, то делает он это на 50-й или 60-й минуте матча или даже в перерыве. Однако если тренер хочет выпустить меня, то делает это на 80-й минуте".

Испанское шоу El Partidazo de Movistar Plus разобрало спич футболиста с одноклубниками, который попал в объективы телекамер. Привело слова Иско издание Marca.