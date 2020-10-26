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Модрич: Я бы обменял Золотой мяч на победу сборной Хорватии на чемпионате мира
Лука хочет победы своей национальной сборной
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич поделился мнением о "Золотом мяче", который он завоевал в 2018 году.
"Роналду поздравил меня, когда я выиграл „Золотой мяч“. Он всегда невероятно требователен во время матчей. Криштиану требовал, чтобы все выкладывались по максимуму, и он мотивировал нас.
Я бы обменял "Золотой мяч" на победу сборной Хорватии на чемпионате мира. Индивидуальные награды — это здорово, но победы команды для меня важнее. Нет ничего важнее этого", — приводит слова Модрича Marca.
В нынешнем сезоне 35-летний Модрич принял участие в шести матчах чемпионата Испании (четыре — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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