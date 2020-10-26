Впервые в текущем сезоне Азар попал в заявку Реала

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар включен в заявку на матч 2-го тура Лиги чемпионов против "Боруссии" М, сообщает Marca.

Футболист еще ни разу не выходил на поле в текущем сезоне. Долгое время 29-летний бельгиец восстанавливался после мышечного повреждения. После "Эль-Класико" игрок полноценно тренируется в общей группе.

В лазарете "бланкос" остаются Мариано Диас, Мартин Эдегор, Начо, Альваро Одриосола и Дани Карвахаль. Все они пропустят матч против "Боруссии" М, который состоится 27 октября.