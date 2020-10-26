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Впервые в текущем сезоне Азар попал в заявку Реала
Эден восстановился от травмы
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар включен в заявку на матч 2-го тура Лиги чемпионов против "Боруссии" М, сообщает Marca.
Футболист еще ни разу не выходил на поле в текущем сезоне. Долгое время 29-летний бельгиец восстанавливался после мышечного повреждения. После "Эль-Класико" игрок полноценно тренируется в общей группе.
В лазарете "бланкос" остаются Мариано Диас, Мартин Эдегор, Начо, Альваро Одриосола и Дани Карвахаль. Все они пропустят матч против "Боруссии" М, который состоится 27 октября.
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hardcorepwnz (Украина)
26.10.2020 в 18:39
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