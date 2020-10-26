  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Впервые в текущем сезоне Азар попал в заявку Реала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые в текущем сезоне Азар попал в заявку Реала

Испания
(1 голосов)

Эден восстановился от травмы

Впервые в текущем сезоне Азар попал в заявку Реала
Новина українською

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар включен в заявку на матч 2-го тура Лиги чемпионов против "Боруссии" М, сообщает Marca.

Футболист еще ни разу не выходил на поле в текущем сезоне. Долгое время 29-летний бельгиец восстанавливался после мышечного повреждения. После "Эль-Класико" игрок полноценно тренируется в общей группе.

В лазарете "бланкос" остаются Мариано Диас, Мартин Эдегор, Начо, Альваро Одриосола и Дани Карвахаль. Все они пропустят матч против "Боруссии" М, который состоится 27 октября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эден Азар Боруссия (Менхенгладбах) Реал (Мадрид) Лига Чемпионов УЕФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
hardcorepwnz (Украина)
26.10.2020 в 18:39
Ему попасть в заявку мало, надо еще посмотреть сколько лишних килограммов на нем
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...