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Бартомеу не подал в отставку с поста президента Барселоны

Испания
(1 голосов)

Прошел совет директоров

Бартомеу не подал в отставку с поста президента Барселоны
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоялся совет директоров футбольного клуба "Барселона". Ходили слухи, что Хосеп Бартомеу на нем может объявить о своей отставке.

Читайте такжеГолоса подтверждены. В ближайшее время Бартомеу выдвинут вотум недоверия

Однако, по данным ряда СМИ, этого не случилось. Бартомеу самолично свой пост не покинул. Ожидается, что 1-2 ноября состоится голосование за выдвижение действующему президенту вотума недоверия.

Отметим, что сейчас руководство "Барселоны" пытается договориться с игроками о сокращении зарплат.

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В статье: Барселона Хосеп Мария Бартомеу
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Комментарии (1)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
26.10.2020 в 23:00
"Всрамся но не дамся..."
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