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Бартомеу не подал в отставку с поста президента Барселоны
Прошел совет директоров
Сегодня состоялся совет директоров футбольного клуба "Барселона". Ходили слухи, что Хосеп Бартомеу на нем может объявить о своей отставке.
Однако, по данным ряда СМИ, этого не случилось. Бартомеу самолично свой пост не покинул. Ожидается, что 1-2 ноября состоится голосование за выдвижение действующему президенту вотума недоверия.
Compas de espera hasta el miércoles que se reúne el PROCICAT . No hay dimisión de Bartomeu. Pendientes de que se autorice o no el voto de censura .(Por estatutos habría de ser el martes)— Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) October 26, 2020
Отметим, что сейчас руководство "Барселоны" пытается договориться с игроками о
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