Бартомеу не подал в отставку с поста президента Барселоны

Сегодня состоялся совет директоров футбольного клуба "Барселона". Ходили слухи, что Хосеп Бартомеу на нем может объявить о своей отставке.

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Однако, по данным ряда СМИ, этого не случилось. Бартомеу самолично свой пост не покинул. Ожидается, что 1-2 ноября состоится голосование за выдвижение действующему президенту вотума недоверия.

Compas de espera hasta el miércoles que se reúne el PROCICAT . No hay dimisión de Bartomeu. Pendientes de que se autorice o no el voto de censura .(Por estatutos habría de ser el martes) — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) October 26, 2020