  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рамос хочет подписать двухлетний контракт - Реал предлагает капитану однолетнюю сделку
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рамос хочет подписать двухлетний контракт - Реал предлагает капитану однолетнюю сделку

Испания
(1 голосов)

Могут потерять ключевого футболиста

Рамос хочет подписать двухлетний контракт - Реал предлагает капитану однолетнюю сделку
UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" продолжает вести переговоры о новом контракте с Серхио Рамосом. Однако пока их нельзя назвать идеальными.

По данным Goal, капитан "сливочных" хочет получить двухлетний контракт, в то время как клуб предлагает однолетнюю сделку. Текущее соглашение истекает в 2021-м году.

Читайте такжеРамос о победе в класико: Нам не стоит зазнаваться

В этом сезоне, Рамос - лидер защиты "Реала". Он успел сыграть в шести матчах, в которых отметился двумя забитыми голами.

Отметим, что также мадридцы сейчас ведут переговоры о контракте с Модричем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...