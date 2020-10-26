Рамос хочет подписать двухлетний контракт - Реал предлагает капитану однолетнюю сделку

Мадридский "Реал" продолжает вести переговоры о новом контракте с Серхио Рамосом. Однако пока их нельзя назвать идеальными.

По данным Goal, капитан "сливочных" хочет получить двухлетний контракт, в то время как клуб предлагает однолетнюю сделку. Текущее соглашение истекает в 2021-м году.

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В этом сезоне, Рамос - лидер защиты "Реала". Он успел сыграть в шести матчах, в которых отметился двумя забитыми голами.