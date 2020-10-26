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Примера. 7-й тур. Леванте огорчился ничьей с Сельтой
Окончание тура
"Леванте" надеялся выиграть этот матч. "Лягушки" в конце встречи активно шли вперед и забили столь нужный им второй гол, но он был отменен из-за офсайда футболиста, который при ударе перекрывал голкиперу обзор. Так, по крайней мере, считали арбитры, но с этим не соглашались игроки и тренер "Леванте". Все после финального свистка были подавлены.
Однако зря. По игре это абсолютно ничейный матч. Первый тайм обе команды провели практически без ворот соперника, без ударов по ним. После перерыва стало веселее. Обменявшись голами (Марти с пенальти и Серхио Каррейра после передачи Дениса Суареса), команды создали еще несколько острых моментов у ворот друг друга. Но по итогам кому-то одному предпочтение отдать сложно.
"Сельта" не может выиграть уже пять туров подряд, а "Леванте" – четыре. В то же время обе команды прервали свои трехматчевые серии поражений. Позитив почерпнули обе.
Валенсия. Стадион "Сьютат де Валенсия"
"Леванте" - "Сельта" 1:1
Голы: Рохер Марти 48 (пен.) - Серхио Каррейра 52
"Леванте": Айтор Фернандес, Антонио Гарсия (Карлос Клерк 84), Оскар Дуарте (Рубен Везу 74), Хосе Моралес (Энис Барди 61), Микаэль Мальса, Серхио Постиго, Рубен Рочина (Хорхе Де Фрутос 85), Хорхе Мирамон, Гонсало Мелеро (Дани Гомес 61), Хосе Кампанья, Рохер Марти
"Сельта": Иван Вильяр, Нолито (Габри Виега 62), Нестор Араухо, Денис Суарес, Яго Аспас, Ренато Тапиа, Лукас Оласа, Жейсон Мурильо, Сантьяго Мина (Брайс Мендес 87), Хосе Фонтан, Серхио Каррейра (Франсиско Пейнадо 87)
Предупреждения: Оскар Дуарте 31, Антонио Гарсия 78 - Жейсон Мурильо 26, Лукас Оласа 42
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