  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Sport.es: ассистент предупредил главного арбитра Эль-Класико, что пенальти на Рамосе не было
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Sport.es: ассистент предупредил главного арбитра Эль-Класико, что пенальти на Рамосе не было

Испания
(1 голосов)

Это уже пахнет скандалом

Sport.es: ассистент предупредил главного арбитра Эль-Класико, что пенальти на Рамосе не было
Новина українською

Руководство "Барселоны" владеет некой информацией касательно того, что именно сказал ассистент рефери главному арбитру Хуану Мартинесу в рамках матча чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" в момент с назначенным пенальти – об этом сообщает издание Sport.

Помощник Мартинеса придерживался мнения, что назначать 11-метровый в моменте с падением Рамоса после единоборства с Лангле не стоило, о чем и сообщил Хуану в наушник.

Читайте такжеБарселона без мяча на Камп Ноу, личный драмкружок Рамоса и Магуайр в MMA. Аудиомнение #51

Боссы "сине-гранатовых" хотят запросить аудиозаписи разговоров между судьями и ассистентами в комнате VAR. Они убеждены, что против них ведут ожесточенную судейскую кампанию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Хуан Мартинес Клеман Лангле VAR Барселона - Реал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
27.10.2020 в 09:45
Начинается всеиспанский срач...
Ответить
0
0
болельщик_футбола (Донецк)
27.10.2020 в 09:44
да каким скандалом... пауки в банке... что рамос, что месси, что реал, что барселона одного поля ягоды... чмошники что касается честной игры феерплей...
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
27.10.2020 в 09:37
Можно запрашивать что угодно, но футболка Рамоса растянутая как парус говорит обо всем
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...