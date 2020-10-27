Sport.es: ассистент предупредил главного арбитра Эль-Класико, что пенальти на Рамосе не было

Руководство "Барселоны" владеет некой информацией касательно того, что именно сказал ассистент рефери главному арбитру Хуану Мартинесу в рамках матча чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" в момент с назначенным пенальти – об этом сообщает издание Sport.

Помощник Мартинеса придерживался мнения, что назначать 11-метровый в моменте с падением Рамоса после единоборства с Лангле не стоило, о чем и сообщил Хуану в наушник.

Боссы "сине-гранатовых" хотят запросить аудиозаписи разговоров между судьями и ассистентами в комнате VAR. Они убеждены, что против них ведут ожесточенную судейскую кампанию.