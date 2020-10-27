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Зидан – о готовности Азара, жалобах Иско, контракте Рамоса и мыслях перед матчем с Барселоной

Испания
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Зинедин пообщался с журналистами

Зидан – о готовности Азара, жалобах Иско, контракте Рамоса и мыслях перед матчем с Барселоной
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал состояние вингера команды Эдена Азара в преддверии матча Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией". Также француз ответил на остальные вопросы представителей СМИ. Цитирует Зидана Marca.

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"Азар тренируется с нами – он готов. Это очень хорошая новость, мы все счастливы. Посмотрим, как мы задействуем его в матче".

"По поводу Иско – это амбиции, он хочет играть и это хорошо, все хотят играть. Футболисты должны быть готовы, когда придет их черед, это мадридский "Реал" и я принимаю решение. Сезон длинный, нам понадобится максимум ресурсов. Есть игроки, которые выходят на поле постоянно, а есть исполнители, которые могут их заменить и прийти на помощь".

"Контракт Рамоса? Завтра у нас матч, мы должны сосредоточиться – думаю, что Серхио первый, кто начал думать о поединке".

"Думал ли я об отставке в случае проигрыша "Барселоне"? Я думаю только о завтрашней игре и буду бороться всегда, все как обычно".

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В статье: Серхио Рамос Эден Азар Зинедин Зидан Иско Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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