Зидан – о готовности Азара, жалобах Иско, контракте Рамоса и мыслях перед матчем с Барселоной

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал состояние вингера команды Эдена Азара в преддверии матча Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией". Также француз ответил на остальные вопросы представителей СМИ. Цитирует Зидана Marca.

"Азар тренируется с нами – он готов. Это очень хорошая новость, мы все счастливы. Посмотрим, как мы задействуем его в матче".

"По поводу Иско – это амбиции, он хочет играть и это хорошо, все хотят играть. Футболисты должны быть готовы, когда придет их черед, это мадридский "Реал" и я принимаю решение. Сезон длинный, нам понадобится максимум ресурсов. Есть игроки, которые выходят на поле постоянно, а есть исполнители, которые могут их заменить и прийти на помощь".

"Контракт Рамоса? Завтра у нас матч, мы должны сосредоточиться – думаю, что Серхио первый, кто начал думать о поединке".