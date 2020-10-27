Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зидан – о готовности Азара, жалобах Иско, контракте Рамоса и мыслях перед матчем с Барселоной
Зинедин пообщался с журналистами
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал состояние вингера команды Эдена Азара в преддверии матча Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией". Также француз ответил на остальные вопросы представителей СМИ. Цитирует Зидана Marca.
"Азар тренируется с нами – он готов. Это очень хорошая новость, мы все счастливы. Посмотрим, как мы задействуем его в матче".
"По поводу Иско – это амбиции, он хочет играть и это хорошо, все хотят играть. Футболисты должны быть готовы, когда придет их черед, это мадридский "Реал" и я принимаю решение. Сезон длинный, нам понадобится максимум ресурсов. Есть игроки, которые выходят на поле постоянно, а есть исполнители, которые могут их заменить и прийти на помощь".
"Контракт Рамоса? Завтра у нас матч, мы должны сосредоточиться – думаю, что Серхио первый, кто начал думать о поединке".
"Думал ли я об отставке в случае проигрыша "Барселоне"? Я думаю только о завтрашней игре и буду бороться всегда, все как обычно".
Популярное сейчас
- Жерсон Родригес высказался о Луческу
- Шедевр Авагимяна. Игрок Черноморца выполнил "сухой лист"
- Первая осечка лидера. Милан - Рома 3:3. Видео голов и обзор матча
- Барселона - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионат Испании
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше
Новости по теме
- 11:51 Зарубежные СМИ: Пари Сен-Жермен контактировал с Зиданом – тренер Реала может заменить Тухеля
- 09:30 Зарубежные Sport.es: ассистент предупредил главного арбитра Эль-Класико, что пенальти на Рамосе не было
- 13:03 Зарубежные Бартомеу – о ситуации с Месси, "несуществующем" пенальти в Эль-Класико и критике в свой адрес от Пике