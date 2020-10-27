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Пике может покинуть Барселону по собственному желанию

Испания
(1 голосов)

Такой пункт прописан в его контракте

Пике может покинуть Барселону по собственному желанию
Новина українською

Защитник "Барселоны" Жерар Пике сможет покинуть каталонский клуб по собственному желанию, сообщает Goal. Соответствующий пункт прописан в новом контракте футболиста.

На прошлой неделе Пике продлил контракт с "Барселоной". Новое соглашение 33-летнего защитника с каталонским клубом рассчитано до июня 2024 года.

По окончании сезона-2020/21, а также по завершении последующих сезонов Пике может покинуть "Барселону" по собственному желанию. Но, по условиям контракта, испанец должен будет либо завершить карьеру, либо продолжить ее за пределами Европы.

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В статье: Барселона Жерар Пике
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
27.10.2020 в 17:24
Как раб
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+1
0
prockop4uck (Киев)
27.10.2020 в 16:59
Неуловимый Джо.
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0
-1


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