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Пике может покинуть Барселону по собственному желанию
Такой пункт прописан в его контракте
Защитник "Барселоны" Жерар Пике сможет покинуть каталонский клуб по собственному желанию, сообщает Goal. Соответствующий пункт прописан в новом контракте футболиста.
На прошлой неделе Пике продлил контракт с "Барселоной". Новое соглашение 33-летнего защитника с каталонским клубом рассчитано до июня 2024 года.
По окончании сезона-2020/21, а также по завершении последующих сезонов Пике может покинуть "Барселону" по собственному желанию. Но, по условиям контракта, испанец должен будет либо завершить карьеру, либо продолжить ее за пределами Европы.
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