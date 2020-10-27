Защитник "Барселоны" Жерар Пике сможет покинуть каталонский клуб по собственному желанию, сообщает Goal. Соответствующий пункт прописан в новом контракте футболиста.

На прошлой неделе Пике продлил контракт с "Барселоной". Новое соглашение 33-летнего защитника с каталонским клубом рассчитано до июня 2024 года.

По окончании сезона-2020/21, а также по завершении последующих сезонов Пике может покинуть "Барселону" по собственному желанию. Но, по условиям контракта, испанец должен будет либо завершить карьеру, либо продолжить ее за пределами Европы.