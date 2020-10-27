Испания
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Ювентус готов заплатить за Фати 120 миллионов евро
А не многовато ли?
Нападающий "Барселоны" Ансу Фати может стать игроком "Ювентуса", сообщает Calcio Mercato.
По данным источника, туринцы летом готовятся сделать каталонцам предложение в 120 миллионов евро за 17-летнего испанца.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Фати провел 5 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.
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Инспектор ( )
27.10.2020 в 17:10
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