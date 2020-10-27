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Ювентус готов заплатить за Фати 120 миллионов евро

Испания
(1 голосов)

А не многовато ли?

Ювентус готов заплатить за Фати 120 миллионов евро
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати может стать игроком "Ювентуса", сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, туринцы летом готовятся сделать каталонцам предложение в 120 миллионов евро за 17-летнего испанца.

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В нынешнем сезоне Ла Лиги Фати провел 5 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Ансу Фати
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
27.10.2020 в 17:10
Если за Месси просили 700 млн, то как Барсу устроят 120?
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