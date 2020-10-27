СМИ: Бартомеу подал в отставку с поста президента Барселоны

Целый ряд испанских СМИ уверяют, что президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу подал в отставку.

Вчера состоялся совет директоров, на котором Бартомеу не сообщил о своей отставке, однако спустя сутки изменил решение.

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Уже в первых числах ноября его мог ожидать вотум недоверия, однако он решил не ждать этой даты. Что интересно, футболисты "Барселоны" уже в Турине, где завтра сыграют против "Ювентуса".

A falta de confirmación oficial, @jmbartomeu es historia en el @FCBarcelona_es. En poco anunciarán la dimisión en bloque de la Junta Directiva



En breve, más información en @ESPNFC y las plataformas de @ESPNDeportes — moisESPN (@moillorens) October 27, 2020

Бартомеу занимал свой пост с января 2014-го года. Новые выборы должны были пройти уже в марте.