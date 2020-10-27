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Официально: Бартомеу покинул пост президента Барселоны

Испания
(1 голосов)

Фанаты каталонцев вздохнули

Официально: Бартомеу покинул пост президента Барселоны
UA-Футбол
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Пресс-служба "Барселоны" официально подтвердила об уходе Хосепа Бартомеу с поста президента.

Вчера состоялся совет директоров, на котором Бартомеу не сообщил о своей отставке, однако спустя сутки изменил решение.

Уже в первых числах ноября его мог ожидать вотум недоверия, однако он решил не ждать этой даты. Что интересно, футболисты "Барселоны" уже в Турине, где завтра сыграют против "Ювентуса".

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В статье: Барселона Хосеп Мария Бартомеу
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Комментарии (6)
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hardcorepwnz (Украина)
27.10.2020 в 23:13
Любопытно. Куман OUT?
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0
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
27.10.2020 в 22:55
Где автор трехстраничных комментов о том, что Бартомеу - лучшее, что есть у Барсы? :) Думаю, что и Месси в зимнее межсезонье уйдёт
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0
0
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Loader (Днепр)
27.10.2020 в 22:50
Вот это поворот. Хорошая новость и даже наплевать на Инспектора, озабоченного Дарианом.
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+1
0
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Инспектор ( )
27.10.2020 в 22:45
А примет ли Дариан Кларк из Монреаля эту отставку?
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+1
-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
27.10.2020 в 22:56
Ждём бессмысленный текст на 3 экрана, о том что это не только хорошо, но и неплохо :)
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0
0
lucky_guy
27.10.2020 в 22:25
Це перемога
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0
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