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Официально: Бартомеу покинул пост президента Барселоны
Фанаты каталонцев вздохнули
Пресс-служба "Барселоны" официально подтвердила об уходе Хосепа Бартомеу с поста президента.
Вчера состоялся совет директоров, на котором Бартомеу не сообщил о своей отставке, однако спустя сутки изменил решение.
Уже в первых числах ноября его мог ожидать вотум недоверия, однако он решил не ждать этой даты. Что интересно, футболисты "Барселоны" уже в Турине, где завтра сыграют против "Ювентуса".
President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2020
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