Официально: Бартомеу покинул пост президента Барселоны

Пресс-служба "Барселоны" официально подтвердила об уходе Хосепа Бартомеу с поста президента.

Вчера состоялся совет директоров, на котором Бартомеу не сообщил о своей отставке, однако спустя сутки изменил решение.

Уже в первых числах ноября его мог ожидать вотум недоверия, однако он решил не ждать этой даты. Что интересно, футболисты "Барселоны" уже в Турине, где завтра сыграют против "Ювентуса".

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM