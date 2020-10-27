Испания
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Бартомеу: Барселона приняла предложение участвовать в Суперлиге
Конец Лиги Чемпионов?
Хосеп Бартомеу, который сегодня подал в отставку с поста президента "Барселоны", поделился интересной информацией.
"Могу сообщить необычну новость. Вчера мы приняли предложение участвовать в будущей Европейской Суперлиге, которая гарантирует экономическую устойчивость клуба. Также мы приняли новый формат Клубного чемпионата мира", - заявил Бартомеу на прощальной пресс-конференции.
Суперлига - турнир, который планируют создать главные топ-клубы Европы. Он будет не под егидой УЕФА.
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