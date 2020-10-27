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Бартомеу: Барселона приняла предложение участвовать в Суперлиге

Испания
(1 голосов)

Конец Лиги Чемпионов?

Бартомеу: Барселона приняла предложение участвовать в Суперлиге
UA-Футбол
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Хосеп Бартомеу, который сегодня подал в отставку с поста президента "Барселоны", поделился интересной информацией.

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"Могу сообщить необычну новость. Вчера мы приняли предложение участвовать в будущей Европейской Суперлиге, которая гарантирует экономическую устойчивость клуба. Также мы приняли новый формат Клубного чемпионата мира", - заявил Бартомеу на прощальной пресс-конференции.

Суперлига - турнир, который планируют создать главные топ-клубы Европы. Он будет не под егидой УЕФА.

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В статье: Барселона Хосеп Мария Бартомеу
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Комментарии (5)
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Запорізьке Торпедо (zp)
27.10.2020 в 22:53
сепары - они и в футбольном менеджменте сепары
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Инспектор ( )
27.10.2020 в 22:52
А как быть с клубами из Eastern Europe?
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0
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FC Energy (Новая Каховка)
27.10.2020 в 22:51
Исключить эти "супер-пупер" клубы из УЕФА и пусть сами с собой варятся.
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0
0
Хиденг (Днепр)
27.10.2020 в 22:49
Принял дурнуватое решение и свалил. Красавец!
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0
0
Хиденг (Днепр)
27.10.2020 в 22:47
Ага! Устроят вам локдаун...быстро перехотите!
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