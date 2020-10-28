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"Печальный финал". Тебас считает, что президент Барсы Бартомеу так и не вник в футбольную индустрию

Испания
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"Печальный финал". Тебас считает, что президент Барсы Бартомеу так и не вник в футбольную индустрию
Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал в своем Твиттере заявление президента каталонской "Барселоны", который вчера подал в отставку. Напомним, напоследок Хосеп Бартомеу решил высказаться о возможном участии в Европейской Премьер-лиге.

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"Это прискорбное заявление в последний день в клубе о присоединении к слабому, воображаемому соревнованию, которое их погубит".

"Это подтверждает его незнание футбольной индустрии. Печальный финал для президента, успехи которого сменило множество ошибок в последнее время".

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В статье: Примера Чемпионат Испании Ла Лига Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу Хавьер Тебас Европейская лига
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