"Печальный финал". Тебас считает, что президент Барсы Бартомеу так и не вник в футбольную индустрию

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал в своем Твиттере заявление президента каталонской "Барселоны", который вчера подал в отставку. Напомним, напоследок Хосеп Бартомеу решил высказаться о возможном участии в Европейской Премьер-лиге.

Unfortunate @jmbartomeu statement on his last day about @fcbarcelona joining a weak and imaginary competition which would be their ruin. It confirms his ignorance about the football industry. Sad end for a president with successes and lately many mistakeshttps://t.co/byyci9cl8h