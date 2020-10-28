Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Печальный финал". Тебас считает, что президент Барсы Бартомеу так и не вник в футбольную индустрию
Справедливо?
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал в своем Твиттере заявление президента каталонской "Барселоны", который вчера подал в отставку. Напомним, напоследок Хосеп Бартомеу решил высказаться о возможном участии в Европейской Премьер-лиге.
"Это прискорбное заявление в последний день в клубе о присоединении к слабому, воображаемому соревнованию, которое их погубит".
"Это подтверждает его незнание футбольной индустрии. Печальный финал для президента, успехи которого сменило множество ошибок в последнее время".
Unfortunate @jmbartomeu statement on his last day about @fcbarcelona joining a weak and imaginary competition which would be their ruin. It confirms his ignorance about the football industry. Sad end for a president with successes and lately many mistakeshttps://t.co/byyci9cl8h— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 27, 2020
Популярное сейчас
- Манор Соломон объяснил, насколько необычным для него был матч с Интером
- Шахтер чудом сдержал Интер, а Барса осталась без президента. Главные новости за 27 октября
- Ференцварош - Динамо Киев. Анонс и прогноз на матч
- Барселона - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо