Испания
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С Динамо не сыграет. Коутиньо пропустит около месяца из-за травмы
Куман сможет заменить бразильца?
Филиппе Коутиньо не помощник каталонской "Барселоне" в ближайшее время.
Полузащитник получил травму еще на прошлых выходных в "Эль-Классико", и, вероятно, пропустит еще месяц. В сборную Бразилии на его место был вызван Лукас Пакета.
Coutinho é cortado, e Tite convoca Lucas Paquetá para jogos da Seleção nas Eliminatórias https://t.co/tjpB42HzFP pic.twitter.com/S1F7BPBkzD— ge (@geglobo) October 27, 2020
Отметим, что уже на следующей неделе киевский клуб сыграет против "Динамо".
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