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С Динамо не сыграет. Коутиньо пропустит около месяца из-за травмы

Испания
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Куман сможет заменить бразильца?

С Динамо не сыграет. Коутиньо пропустит около месяца из-за травмы
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Филиппе Коутиньо не помощник каталонской "Барселоне" в ближайшее время.

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Полузащитник получил травму еще на прошлых выходных в "Эль-Классико", и, вероятно, пропустит еще месяц. В сборную Бразилии на его место был вызван Лукас Пакета.

Отметим, что уже на следующей неделе киевский клуб сыграет против "Динамо".

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо
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