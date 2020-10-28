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Ривалдо: Барселона будет бороться за победу в Ла Лиге, но шансов в ЛЧ не очень много

Испания
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Грустный прогноз бразильца

Ривалдо: Барселона будет бороться за победу в Ла Лиге, но шансов в ЛЧ не очень много
UA-Футбол
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Экс-футболист "Барселоны" Ривалдо поделился своими впечатлениями о текущей форме каталонцев.

"Впереди еще долгий путь, но пока что не видел классическую "Барселону". Пока что, я не слишком верю в эту команду и не думаю, что они будут бороться за победу в Лиге Чемпионов.

Они будут сражаться за победу в Ла Лиге с "Атлетико" и "Реалом", но в ЛЧ шансов не очень много. Однако у них все еще много хороших футболистов, которые умеют давать результат", - заявил Ривалдо.

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Сегодня каталонский играет против "Ювентуса" в Лиге Чемпионов.

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В статье: Барселона Ривалдо
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