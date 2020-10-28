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Уилшир: Думал попробовать свои силы в Ла Лиге - мне нравится этот чемпионат

Испания
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Сейчас он свободный агент

Уилшир: Думал попробовать свои силы в Ла Лиге - мне нравится этот чемпионат
UA-Футбол
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Джек Уилшир, который не так давно получил статус свободного агента, поразмышлял о своем будущем.

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"Я бы мог попробовать свои силы за рубежом - в Испании, Италии, Германии. Не так много англичан добивались успеха за пределами АПЛ.

Мне нравится Ла Лига, я всегда следил за этим турниром. Думаю, что это то место, где я мог бы показать свои сильные стороны", - приводит слова Уилшира Sky Sports.

Джек не играл за пределами Англии - защищал цвета "Арсенала", "Вест Хэма" и "Борнмута".

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В статье: Джек Уилшир
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