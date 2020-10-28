Уилшир: Думал попробовать свои силы в Ла Лиге - мне нравится этот чемпионат

Джек Уилшир, который не так давно получил статус свободного агента, поразмышлял о своем будущем.

Читайте также Хрустальный талант. Вест Хэм разорвал контракт с Уилширом

"Я бы мог попробовать свои силы за рубежом - в Испании, Италии, Германии. Не так много англичан добивались успеха за пределами АПЛ.

Мне нравится Ла Лига, я всегда следил за этим турниром. Думаю, что это то место, где я мог бы показать свои сильные стороны", - приводит слова Уилшира Sky Sports.

Джек не играл за пределами Англии - защищал цвета "Арсенала", "Вест Хэма" и "Борнмута".