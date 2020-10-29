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Вьери: Месси – это Гарри Поттер в мире футбола. Когда он повесит бутсы на гвоздь, я выкину телевизор
Волшебник по имени Лео
Бывший нападающий национальной сборной Италии Кристиан Вьери прокомментировал выступления форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси после матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:2). Цитирует Вьери AS со ссылкой на CBS Sports.
"Барселона" выглядела великолепно. Каталонцы могли легко забить 6-7 голов, они сыграли фантастически. Месси – волшебник, он Гарри Поттер в мире футбола. Когда он повесит бутсы на гвоздь, то я выкину телевизор. Я перестану работать на телевидении, буду смотреть Netflix и все".
"Когда Месси закончит, смотреть будет не на что. Когда у тебя есть такая десятка, то это просто невероятно".
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