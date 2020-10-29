Вьери: Месси – это Гарри Поттер в мире футбола. Когда он повесит бутсы на гвоздь, я выкину телевизор

Да ну, на этом сайте столько диванных "королей футбола", что Месси для них всего лишь больной карлик, не умеющий играть даже в настольный футбол... А ну, ваш выход господа, залейте своим дерь-мом очередную ветку о Месси, а то небось уже скоро захлебнетесь или некоторые уже захлебнулись?) Аминь! Хотя .овно в .овне не тонет, а жаль...