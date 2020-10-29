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Вьери: Месси – это Гарри Поттер в мире футбола. Когда он повесит бутсы на гвоздь, я выкину телевизор

Испания
(1 голосов)

Волшебник по имени Лео

Вьери: Месси – это Гарри Поттер в мире футбола. Когда он повесит бутсы на гвоздь, я выкину телевизор
Новина українською

Бывший нападающий национальной сборной Италии Кристиан Вьери прокомментировал выступления форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси после матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:2). Цитирует Вьери AS со ссылкой на CBS Sports.

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"Барселона" выглядела великолепно. Каталонцы могли легко забить 6-7 голов, они сыграли фантастически. Месси – волшебник, он Гарри Поттер в мире футбола. Когда он повесит бутсы на гвоздь, то я выкину телевизор. Я перестану работать на телевидении, буду смотреть Netflix и все".

"Когда Месси закончит, смотреть будет не на что. Когда у тебя есть такая десятка, то это просто невероятно".

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В статье: Лионель Месси Барселона Кристиан Вьери
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Antolog (Одесса)
29.10.2020 в 12:26
Да ну, на этом сайте столько диванных "королей футбола", что Месси для них всего лишь больной карлик, не умеющий играть даже в настольный футбол... А ну, ваш выход господа, залейте своим дерь-мом очередную ветку о Месси, а то небось уже скоро захлебнетесь или некоторые уже захлебнулись?) Аминь! Хотя .овно в .овне не тонет, а жаль...
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