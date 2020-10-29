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Куман: Гризманн? Голы придут - я не сомневаюсь
Долго еще ждать?
После игры с туринским "Ювентусом", главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал текущую форму Антуана Гризманна.
"Гризманн? Когда удача не на твоей стороне, ты должен делать лишь одну вещь - продолжать работать. Его голы придут, у меня нет в этом сомнений", - приводит слова голландского специалиста Mundo Deportivo.
Антуан перешел в каталонскую "Барселону" летом 2019-го, после того как за него выплатили 120 миллионов. В последних 19-ти встречах он забил лишь однажды, а всего в футболке каталонцев провел 54 матча и нанес 15 точных ударов.
Ранее сообщалось, что Гризманна могут
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