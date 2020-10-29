Куман: Гризманн? Голы придут - я не сомневаюсь

После игры с туринским "Ювентусом", главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал текущую форму Антуана Гризманна.

"Гризманн? Когда удача не на твоей стороне, ты должен делать лишь одну вещь - продолжать работать. Его голы придут, у меня нет в этом сомнений", - приводит слова голландского специалиста Mundo Deportivo.

Антуан перешел в каталонскую "Барселону" летом 2019-го, после того как за него выплатили 120 миллионов. В последних 19-ти встречах он забил лишь однажды, а всего в футболке каталонцев провел 54 матча и нанес 15 точных ударов.