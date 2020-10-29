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Куман: Гризманн? Голы придут - я не сомневаюсь

Испания
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Куман: Гризманн? Голы придут - я не сомневаюсь
UA-Футбол
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После игры с туринским "Ювентусом", главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал текущую форму Антуана Гризманна.

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"Гризманн? Когда удача не на твоей стороне, ты должен делать лишь одну вещь - продолжать работать. Его голы придут, у меня нет в этом сомнений", - приводит слова голландского специалиста Mundo Deportivo.

Антуан перешел в каталонскую "Барселону" летом 2019-го, после того как за него выплатили 120 миллионов. В последних 19-ти встречах он забил лишь однажды, а всего в футболке каталонцев провел 54 матча и нанес 15 точных ударов.

Ранее сообщалось, что Гризманна могут обменять на Депая.

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В статье: Рональд Куман Антуан Гризманн Барселона
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