Кандидат в президенты Барселоны: Первоочередная задача - продление контракта с Месси

На этой неделе Хосеп Бартомеу подал в отставку с поста президента "Барселоны". Один из его возможных сменщиков Виктор Фонт рассказал о своих действиях, в случае победы на выборах.

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"Нет никаких сомнений, первоочередная задача - продление контракта с Лионелем Месси. Мы должны убедить его, что будем строить выиграшный проект.

Нужно вновь создать очень сильный и конкурентоспособный коллектив. Нам повезло, что у "Барселоны" есть свой стиль, который мы унаследовали от Йохана Кройффа.

"Барселона" будет нуждаться в инвестициях, чтобы покрыть потери из-за одного из самых больших кризисов в истории (связанный с COVID-19). Нам нужен будет правильный план, который позволит решить все проблемы", - цитирует Фонта Sky Sports.

Отметим, что выборы должны будут состояться уже в первые месяцы 2021-го года.