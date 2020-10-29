  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кандидат в президенты Барселоны: Первоочередная задача - продление контракта с Месси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кандидат в президенты Барселоны: Первоочередная задача - продление контракта с Месси

Испания
(1 голосов)

Пошли предвыборные обещания

Кандидат в президенты Барселоны: Первоочередная задача - продление контракта с Месси
UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе Хосеп Бартомеу подал в отставку с поста президента "Барселоны". Один из его возможных сменщиков Виктор Фонт рассказал о своих действиях, в случае победы на выборах.

Читайте такжеОфициально: Бартомеу покинул пост президента Барселоны

"Нет никаких сомнений, первоочередная задача - продление контракта с Лионелем Месси. Мы должны убедить его, что будем строить выиграшный проект.

Нужно вновь создать очень сильный и конкурентоспособный коллектив. Нам повезло, что у "Барселоны" есть свой стиль, который мы унаследовали от Йохана Кройффа.

"Барселона" будет нуждаться в инвестициях, чтобы покрыть потери из-за одного из самых больших кризисов в истории (связанный с COVID-19). Нам нужен будет правильный план, который позволит решить все проблемы", - цитирует Фонта Sky Sports.

Отметим, что выборы должны будут состояться уже в первые месяцы 2021-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Виктор Фонт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
29.10.2020 в 20:22
Снова проекты в пустоту. Игроку скоро 34, а планы - первоочередная задача - продление контракта с Лионелем Месси. Мы должны убедить его, что будем строить выиграшный проект.Но как говорится, хозяин -барин
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...