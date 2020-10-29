  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Накануне игры с Динамо. Каталония закрывает границы на 15 дней
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Накануне игры с Динамо. Каталония закрывает границы на 15 дней

Испания
(1 голосов)

Причина всем понятна

Накануне игры с Динамо. Каталония закрывает границы на 15 дней
UA-Футбол
Новина українською

Уже в следующую среду, 4-го ноября, киевское "Динамо" сыграет выездной матч Лиги Чемпионов против "Барселоны". Однако, неизвестно, где эта игра будет проходить.

В связи с ростом заболевания COVID-19, правительство Каталонии приняло решение закрыть границы. Срок действия постановления - 15 дней.

Читайте такжеСМИ: Матчи Бундеслиги вновь будут проходить без зрителей

Помимо этого, в автономном сообществе закрываются все развлекательные центры и спортивные залы. На данный момент остается неизвестным, где будет проходить игра Лиги Чемпионов.

Отметим, что "Барселона" выиграла два стартовых матча в группе, "Динамо" успело набрать одно очко в двух поединках.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо Барселона коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...