Накануне игры с Динамо. Каталония закрывает границы на 15 дней

Уже в следующую среду, 4-го ноября, киевское "Динамо" сыграет выездной матч Лиги Чемпионов против "Барселоны". Однако, неизвестно, где эта игра будет проходить.

В связи с ростом заболевания COVID-19, правительство Каталонии приняло решение закрыть границы. Срок действия постановления - 15 дней.

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Помимо этого, в автономном сообществе закрываются все развлекательные центры и спортивные залы. На данный момент остается неизвестным, где будет проходить игра Лиги Чемпионов.

Отметим, что "Барселона" выиграла два стартовых матча в группе, "Динамо" успело набрать одно очко в двух поединках.