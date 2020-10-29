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Готовится к возвращению. Тер Штеген провел тренировку в общей группе
Нето снова вернется на скамейку запасных
Марк-Андре тер Штеген в скором времени вернется на футбольное поле. Уже сегодня вратарь работал в общей группе.
Немецкий голкипер был прооперирован в самом конце лета, из-за чего пропустил долгий срок. Последний раз он выходил на футбольное поле 14-го августа, когда каталонцы проиграли "Баварии".
Также сегодня к тренировкам вернулся Самуэль Юмтити. Однако, в отличии от немецкого товарища, он занимался по индивидуальной программе.
???? Ciutat Esportiva Joan Gamper— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 29, 2020
???? @mterstegen1 trains with the group, @samumtiti joins part of the training ????????
???????? #ForçaBarça pic.twitter.com/kec92rhSL3
В ближайшем матче каталонцы сыграют против "Алавеса" в ближайшую субботу.
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