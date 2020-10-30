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Зидан: Винисиус молод, у него есть настоящее и будущее в Мадриде

Испания
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Тренер сливочных рассчитывает на игрока

Зидан: Винисиус молод, у него есть настоящее и будущее в Мадриде
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о конфликте между Каримом Бензема и Винисиусом Жуниором. Вместе с тем специалист поддержал 20-летнего вингера.

"Винисиус молод, у него есть настоящее и будущее в Мадриде. Он хорошо работает, я замечаю это. Это парень, который хочет учиться, совершенствоваться, и это хорошо для тренера и команды.

Самое главное, что вопрос уже улажен, игроки поговорили друг с другом. Все нормально", – приводит слова специалиста AS.

Ранее сообщалось, что Бензема серьезно раскритиковал Винисиуса за плохое выступление в матче против "Боруссии М". На одной из последних тренировок футболисты помирились.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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