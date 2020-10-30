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Реал - Уэска. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал - Уэска: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.10.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал" победил в Эль-Класико, но опять потерял очки в матче Лиги чемпионов. Положение Зидана все еще неустойчиво, поэтому в поединке с "Уэской" нет других вариантов для мадридцев, кроме как уверенно побеждать.
Удастся ли? Узнаем в субботу, 31-го октября, в 15:00. В Украине матч в прямой трансляции покажет платформа MEGOGO. На сайте UA-Футбол состоится прямая онлайн текстовая трансляция поединка >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.
Где еще смотреть онлайн LIVE прямую видео трансляцию матча восьмого тура Ла Лиги "Реал" - "Уэска"?
- Беларусь - Setanta Sports 1,
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada;
- Чехия - Digi Sport 2, DIGI GO;
- Польша - nc + GO, Canal + Sport Online, Canal + 4K Ultra HD, Canal + Sport 2 Poland;
- Испания - Mitele Plus, Movistar Laliga 2, Movistar +, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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