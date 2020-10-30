Реал - Уэска. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Реал" победил в Эль-Класико, но опять потерял очки в матче Лиги чемпионов. Положение Зидана все еще неустойчиво, поэтому в поединке с "Уэской" нет других вариантов для мадридцев, кроме как уверенно побеждать.

Удастся ли? Узнаем в субботу, 31-го октября, в 15:00. В Украине матч в прямой трансляции покажет платформа MEGOGO. На сайте UA-Футбол состоится прямая онлайн текстовая трансляция поединка >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

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