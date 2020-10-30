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Алавес - Барселона. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Алавес - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.10.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Неудача в Эль-Класико не выбила "Барселону" из колеи. По крайней мере, об этом можно судить по поединку Лиги чемпионов против "Ювентуса", в котором каталонцы одержали победу со счетом 2:0 и обозначили свои лидерские амбиции. На волне этого успеха "Барса" сыграет в Ла Лиге против "Алавеса".
Матч запланирован на 31-е октября 2020-го года. Начало – 22:00. Видеотрансляцию в Украине организует платформа MEGOGO. Текстовая онлайн трансляция матча – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка – от Игоря Семйона >>>.
Где еще смотреть прямой эфир поединка восьмого тура Ла Лиги "Алавес" - "Барселона"?
- Беларусь - Setanta Sports 1,
- Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
- Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Румыния - Digi Sport 2 Romania;
- Испания - Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +, Mitele Plus.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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