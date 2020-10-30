Алавес - Барселона. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Неудача в Эль-Класико не выбила "Барселону" из колеи. По крайней мере, об этом можно судить по поединку Лиги чемпионов против "Ювентуса", в котором каталонцы одержали победу со счетом 2:0 и обозначили свои лидерские амбиции. На волне этого успеха "Барса" сыграет в Ла Лиге против "Алавеса".

Матч запланирован на 31-е октября 2020-го года. Начало – 22:00. Видеотрансляцию в Украине организует платформа MEGOGO. Текстовая онлайн трансляция матча – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка – от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть прямой эфир поединка восьмого тура Ла Лиги "Алавес" - "Барселона"?