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Алавес - Барселона. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Алавес - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.10.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Алавес - Барселона. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

Неудача в Эль-Класико не выбила "Барселону" из колеи. По крайней мере, об этом можно судить по поединку Лиги чемпионов против "Ювентуса", в котором каталонцы одержали победу со счетом 2:0 и обозначили свои лидерские амбиции. На волне этого успеха "Барса" сыграет в Ла Лиге против "Алавеса".

Матч запланирован на 31-е октября 2020-го года. Начало – 22:00. Видеотрансляцию в Украине организует платформа MEGOGO. Текстовая онлайн трансляция матча – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка – от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть прямой эфир поединка восьмого тура Ла Лиги "Алавес" - "Барселона"?

  • Беларусь - Setanta Sports 1,
  • Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
  • Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland;
  • Румыния - Digi Sport 2 Romania;
  • Испания - Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +, Mitele Plus.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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В статье: Барселона Алавес (Витория-Гастейс) Где смотреть футбол
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