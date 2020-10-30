Марадона: Барселона относится к Месси не так, как он этого заслуживает

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона прокомментировал непростую ситуацию, которая возникла между Месси и "Барселоной" в прошедшее трансферное окно.

"Я знал, что это будет с самого начала и я думал, что Лео покинет команду. Со мной в свое время была похожая ситуация.

"Барселона" - непростой клуб и Месси играет в нем долгие годы. Они не относятся к нему так, как он заслуживает. Когда он захотел сменить клуб и обстановку, ему сразу ответили нет", - приводит слова Диего AS.