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Марадона: Барселона относится к Месси не так, как он этого заслуживает

Испания
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Марадона: Барселона относится к Месси не так, как он этого заслуживает
UA-Футбол
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Легенда аргентинского футбола Диего Марадона прокомментировал непростую ситуацию, которая возникла между Месси и "Барселоной" в прошедшее трансферное окно.

"Я знал, что это будет с самого начала и я думал, что Лео покинет команду. Со мной в свое время была похожая ситуация.

"Барселона" - непростой клуб и Месси играет в нем долгие годы. Они не относятся к нему так, как он заслуживает. Когда он захотел сменить клуб и обстановку, ему сразу ответили нет", - приводит слова Диего AS.

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Отметим, что сегодня Марадона празднует юбилей.

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В статье: Лионель Месси Диего Марадона Барселона
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
30.10.2020 в 18:38
Потому что Без Месси это уже не Барса ..или ее Половина
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