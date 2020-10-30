Куман: Уход Бартомеу? Сосредоточусь на завоевании трофеев

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал отставку Хосепа Бартомеу и физическую форму Усмана Дембеле.

"Повлияет ли на меня уход Бартомеу? Я не знаю. Сейчас я хочу сосредоточиться на завоевании трофеев. После этого, посмотрим, что случится в будущем.

Дембеле? Сейчас его физическая форма гораздо лучше, чем была вначале сезона. Усман - универсальный игрок, который имеет отличную скорость. Он точно нам пригодится", - заявил голландец.

Дембеле забил "Ювентусу" в матче Лиги Чемпионов - завтра он сможет улучшить результативность в игре против "Алавеса".