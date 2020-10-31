Реал - Уэска. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" одержал победу в Эль-Класико, но этот результат ничего не будет значить, если мадридцы будут терять очки в матчах с аутсайдерами и середняками. Против "Уэски" Зидан призывает своих подопечных не допустить тех ошибок, которые были допущены в матче с "Кадисом".

Поединок состоится 31.10.2020 в 15:00. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – по ссылке >>>.

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