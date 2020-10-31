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Барселона рискует обанкротиться, если игроки не пойдут на сокращения зарплат

Испания
(1 голосов)

Клубу необходимо урезать зарплатную ведомость на 190 миллионов

Барселона рискует обанкротиться, если игроки не пойдут на сокращения зарплат
Новина українською

"Барселона" может объявить себя банкротом, если не сможет снизить расходы на зарплаты до конца следующей недели.

По информации RAC1, речь идёт о 190 миллионах евро, которые в клубе надеются сэкономить за счёт сокращения зарплат.

"Барселоне" необходимо договориться с игроками на сокращение зарплаты на 30 процентов к 5 ноября, иначе уже к январю клуб может быть объявлен банкротом.

Также по условиям контракта с Лео Месси клуб вынужден будет выплатить ему солидный бонус по окончанию его пребывания в команде, что может еще стать серьезной проблемой финансовой проблемой "блаугранас".

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В статье: Барселона
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Комментарии (5)
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kre4et (Киев)
31.10.2020 в 15:09
Если бы у руководства Барсы был здравый смысл, нужно было продавать летом Месси за адекватные деньги и сейчас было бы проще, а так придется еще и бонус платить...
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LAZ E183 (Рига)
31.10.2020 в 14:54
Там половина гравців має настільки шалені зарплати плюс спонсорські контракти, що можуть десятками скуповувати заводи і самі фінансувати футбольні клуби без інвесторів.
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Elektrikc (Львів)
31.10.2020 в 14:52
Тепер зрозуміло чому Бартомеу пішов
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+1
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FCZK-1922 (Кировоград)
31.10.2020 в 14:49
как это символично, игрок которого фанаты Барсы считают своим идолом и творцом успехов последнего десятилетия может стать ее могильником)
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0
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Tom Valentine (Bolintci)
31.10.2020 в 14:54
Могильщиком, не могильником. Могильник - это территория, на которой закапывают трупы.
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+2
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