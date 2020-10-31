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Барселона рискует обанкротиться, если игроки не пойдут на сокращения зарплат
Клубу необходимо урезать зарплатную ведомость на 190 миллионов
"Барселона" может объявить себя банкротом, если не сможет снизить расходы на зарплаты до конца следующей недели.
По информации RAC1, речь идёт о 190 миллионах евро, которые в клубе надеются сэкономить за счёт сокращения зарплат.
"Барселоне" необходимо договориться с игроками на сокращение зарплаты на 30 процентов к 5 ноября, иначе уже к январю клуб может быть объявлен банкротом.
Также по условиям контракта с Лео Месси клуб вынужден будет выплатить ему солидный бонус по окончанию его пребывания в команде, что может еще стать серьезной проблемой финансовой проблемой "блаугранас".
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