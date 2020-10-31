В рамках 8-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" принимает "Уэску" (3:0 - второй там).

Первый гол "сливочных" в этом поединке забил вингер Эден Азар. Бельгиец отметился забитым мячем на 40-й минуте встречи.

Таким образом, 29-летний Азар забил впервые за 392 дня в футболке мадридского клуба. До этого последний раз вингер забивал в матче с "Гранадой" 5-го октября 2019 года.

В 2020-м году Эден ни разу не забивал в составе сборной Бельгии и "Реала".