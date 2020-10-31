Примера. 8-й тур. Реал - Уеска 4:1. Как правильно экономить силы

"Уэска" в этом сезоне еще не побеждала и в Мадриде даже не попыталась сломать эту тенденцию. "Реал" весь поединок провел в пешем темпе, чем мог бы воспользоваться агрессивный соперник. Но не "Уэска". Гости покорно ждали, пока более высокий индивидуальный класс игроков "Реала" сделает свое дело.

Так и получилось. Почти не создавая моментов у ворот, "Реал" забил на сороковой минуте благодаря безумно точному и сильному удару издали в исполнении Азара. Эден усилил игру "Реала" в матче против "Боруссии" Менхенгладбах, выйдя на поле в результате замены, а сегодня делал разницу уже в стартовом составе. Кроме личного гола, бельгиец принял активное участие в третьей голевой атаке Мадрида, которую ударом с острого угла завершил Феде Вальверде. Но игра закончилась не тогда, а еще в конце первого тайма, когда Бензема своим ударом из пределов штрафной площади сделал счет 2:0. У "Уэски" не было шансов вернуться.

В первом тайме случился интересный индивидуальный проход с ударом мимо в исполнении Рафа Мира – вот один из немногих случаев, когда "Уэска" огрызнулась. Если Зидан планировал сэкономить силы своих подопечных перед поединком с "Интером", то матч развивался по идеальному для него сценарию. Ни одному из игроков "Реала" не нужно было напрягаться. Во втором тайме мадридцы вообще позволили себе действовать без полузащитников-разрушителей в центре поля.

"Уэска" один гол отыграла усилиями Рафа Мира (ассистировал) и Давида Феррейро (забил). Однако этого укола Зидан практически не почувствовал. Было бы интереснее, если бы гости забили второй в конце поединка, когда пытался что-то сделать активный Рафа Мир. Но решать на голом классе, как это сделали Бензема и Азар сегодня, игроки "Уэске" не могут. Не только в атаке, но и в защите. Четвертый пропущенный – вследствие удара Бензема с расстояния нескольких метров от ворот Андреса Фернандеса.

Это матч, после которого остался лишь один след – первый за более чем год времени гол Эдена Азара. Ну и три очка для победителя. Больше ничего.

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Уэска" 4:1

Голы: Эден Азар 40, Карим Бензема 45, Федерико Вальверде 54, Карим Бензема 90 - Давид Феррейро 74

"Реал": Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Карим Бензема, Эден Азар (Винисиус Жуниор 60), Марсело, Карлос Каземиро (Тони Кроос 69), Федерико Вальверде (Иско 60), Лукас Васкес (Ферлан Менди 52), Лука Модрич, Марко Асенсио (Родриго Силва 60)

"Уэска": Андрес Фернандес, Пабло Маффео, Педро Москера, Рафаэль Мир, Хорхе Пулидо, Хави Онтиверос (Хавьер Галан 46), Луизинью (Гастон Сильва 82), Димитриос Сиовас, Борха Гарсия (Эухени Вальдеррама 57), Келечи Нвакали (Сандро Рамирес 57), Серхио Гомес (Давид Феррейро 46)

Предупреждения: Димитриос Сиовас 79, Сандро Рамирес 88