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Алавес - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Алавес - Барселона: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 31.10.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
На неделе "Барса" уверенно сыграла свой матч в Лиге чемпионов, а сегодня команде Рональда Кумана предстоит сыграть в Ла Лиге против "Алавеса". Отступать каталонцы не имеют права – "Реал" не дает права на ошибку.
Матч начнется сегодня, 31.10.2020, в 22:00. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка – по ссылке >>>.
Здесь же смотрим прямую видеотрансляцию благодаря сигналу MEGOGO.
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн. в месяц.
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