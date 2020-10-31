Алавес - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

На неделе "Барса" уверенно сыграла свой матч в Лиге чемпионов, а сегодня команде Рональда Кумана предстоит сыграть в Ла Лиге против "Алавеса". Отступать каталонцы не имеют права – "Реал" не дает права на ошибку.

Матч начнется сегодня, 31.10.2020, в 22:00. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка – по ссылке >>>.

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