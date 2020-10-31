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Зидан: Довольны игрой Азара и тем, что мы сделали сегодня

Испания
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Наставник "сливочных" подвел итоги победы над "Уэской"

Зидан: Довольны игрой Азара и тем, что мы сделали сегодня
Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Уэской" в матче 8-го тура чемпионата Испании.

Я не делал изменений с учетом предстоящего матча с "Интером". Посмотрим, кто сможет сыграть... Сейчас мы должны наслаждаться победой.

Французский наставник также высказался насчет игры Федерико Вальверде в этом поединке.

"Мы не удивлены его игрой. Я очень рад его голам, потому что важно, чтобы он забивал".

И об игре Эдена Азара.

"Доволен его действиями. Еще недавно он выходил на 20 минут, а сейчас играл с первых минут. Мы знаем его лучшие игровые качества. Вы можете увидеть много хорошего в его исполнении. Мы довольны его игрой и тем, что мы сделали сегодня.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Ла Лига Уэска (Испания)
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Источник:
Marca

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