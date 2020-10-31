Зидан: Довольны игрой Азара и тем, что мы сделали сегодня

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Уэской" в матче 8-го тура чемпионата Испании.

Я не делал изменений с учетом предстоящего матча с "Интером". Посмотрим, кто сможет сыграть... Сейчас мы должны наслаждаться победой.

Французский наставник также высказался насчет игры Федерико Вальверде в этом поединке.

"Мы не удивлены его игрой. Я очень рад его голам, потому что важно, чтобы он забивал".

И об игре Эдена Азара.