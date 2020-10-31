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Зидан: Довольны игрой Азара и тем, что мы сделали сегодня
Наставник "сливочных" подвел итоги победы над "Уэской"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал
Я не делал изменений с учетом предстоящего матча с "Интером". Посмотрим, кто сможет сыграть... Сейчас мы должны наслаждаться победой.
Французский наставник также высказался насчет игры Федерико Вальверде в этом поединке.
"Мы не удивлены его игрой. Я очень рад его голам, потому что важно, чтобы он забивал".
И об игре Эдена Азара.
"Доволен его действиями. Еще недавно он выходил на 20 минут, а сейчас играл с первых минут. Мы знаем его лучшие игровые качества. Вы можете увидеть много хорошего в его исполнении. Мы довольны его игрой и тем, что мы сделали сегодня.
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