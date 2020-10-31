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Осасуна - Атлетико 1:3. Дубль Фелиша приносит победу матрасникам

Испания
(2 голосов)

Симеоне продолжает идти без поражений в текущем сезоне Ла Лиги

Осасуна - Атлетико 1:3. Дубль Фелиша приносит победу матрасникам
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В рамках 8-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Осасуну" со счетом 3:1. Дублем в составе "матрасников" отметился форвард Жоау Фелиш - португалец на 43-й минуте реализовал пенальти, а на 69-й забил с игры. Также гол на свой счет в футболке "Атлетико" записал опорный полузащитник Лукас Торрейра.

Ла Лига, 8-й тур

Стадион "Эстадио Эль Садар"

"Осасуна" - "Атлетико" 1:3

Голы: Будмир 80 - Фелиш 43, 68, Торрейра 88

Осасуна - Атлетико 1:3. Дубль Фелиша приносит победу матрасникам - изображение 1

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В статье: Атлетико (Мадрид) Осасуна (Памплона) Жоау Фелиш
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