Осасуна - Атлетико 1:3. Дубль Фелиша приносит победу матрасникам

В рамках 8-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Осасуну" со счетом 3:1. Дублем в составе "матрасников" отметился форвард Жоау Фелиш - португалец на 43-й минуте реализовал пенальти, а на 69-й забил с игры. Также гол на свой счет в футболке "Атлетико" записал опорный полузащитник Лукас Торрейра.

Ла Лига, 8-й тур

Стадион "Эстадио Эль Садар"

"Осасуна" - "Атлетико" 1:3

Голы: Будмир 80 - Фелиш 43, 68, Торрейра 88