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Осасуна - Атлетико 1:3. Дубль Фелиша приносит победу матрасникам
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В рамках 8-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Осасуну" со счетом 3:1. Дублем в составе "матрасников" отметился форвард Жоау Фелиш - португалец на 43-й минуте реализовал пенальти, а на 69-й забил с игры. Также гол на свой счет в футболке "Атлетико" записал опорный полузащитник Лукас Торрейра.
Ла Лига, 8-й тур
Стадион "Эстадио Эль Садар"
"Осасуна" - "Атлетико" 1:3
Голы: Будмир 80 - Фелиш 43, 68, Торрейра 88
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