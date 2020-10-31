Реал - Уэска ​​4:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Реал - Уэска, которые встречались в рамках восьмого тура чемпионата Испании. На этот раз команда Зидана получила довольно легкую победу, даже Эден Азар отличился, который не забивал почти год. Дублем выстрелил Бензема, еще один мяч у сливочных провел Вальверде с паса того же Карима. Уэска ​​забила гол престижа усилиями Феррейро.

Испанская Ла Лига. Восьмой тур

Реал - Уэска ​​4:1

Голы: Азар 40, Бензема 45, Вальверде 54, Бензема 90 - Феррейрой 74