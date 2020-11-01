Гризманн забил впервые за семь матчей при Кумане

В рамках 8-го тура Ла Лиги "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Алавесом" 1:1.

В составе каталонцев забитым мячем отличился форвард Антуан Гризманн - француз реализовал выход один на один на 63-й минуте встречи.

Это первое результативное действие Гризманна за 7 матчей при Рональде Кумане.

Примечательно, что в сборной Франции Антуан забил 3 гола и сделал ассист в 4-х последних матчах.