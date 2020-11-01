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Гризманн забил впервые за семь матчей при Кумане
Антуан поразил ворота "Алавеса"
В рамках 8-го тура Ла Лиги "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Алавесом" 1:1.
В составе каталонцев забитым мячем отличился форвард Антуан Гризманн - француз реализовал выход один на один на 63-й минуте встречи.
Это первое результативное действие Гризманна за 7 матчей при Рональде Кумане.
Примечательно, что в сборной Франции Антуан забил 3 гола и сделал ассист в 4-х последних матчах.
Ooh La La, @AntoGriezmann... ????????#AlavesBarça pic.twitter.com/318jW8A9S2— LaLiga English (@LaLigaEN) October 31, 2020
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