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Гризманн забил впервые за семь матчей при Кумане

Испания
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Антуан поразил ворота "Алавеса"

Гризманн забил впервые за семь матчей при Кумане
Новина українською

В рамках 8-го тура Ла Лиги "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Алавесом" 1:1.

В составе каталонцев забитым мячем отличился форвард Антуан Гризманн - француз реализовал выход один на один на 63-й минуте встречи.

Это первое результативное действие Гризманна за 7 матчей при Рональде Кумане.

Примечательно, что в сборной Франции Антуан забил 3 гола и сделал ассист в 4-х последних матчах.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона Ла Лига Алавес (Витория-Гастейс)
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