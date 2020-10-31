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Алавес - Барселона 1:1. Близко к катастрофе
Чемпионат Испании. Примера. Восьмой тур
31 октября. Витория-Гастейс. стадион Мендисорроса
«Алавес» - «Барселона» 1:1
Голы: Риоха 31 - Гризманн 63
«Алавес»: Пачеко - Лежен, Лагуардия, Наварро (Агиррегабирия 41) - Дуарте, Жота, Баталья, Пена (Марин 72), Мендес (Тавареш 58) - Риоха (М.Гарсия 72), Дейверсон (Хоселу 57)
«Барселона»: Нето - Роберто, Пике, Ленгле (Педри 46), Алаба (ГОСТ 69) - Де Йонг, Бускетс (Пьянич 46) - Дембеле (Тринкао 46), Месси, Фати (Брайтвейт 78) - Гризманн
Предупреждение: Жота 15 Дейверсон 22 Дуарте 87 - Месси 39, Ленгле 44, Бускетс 44
Удаление: Жота 62
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