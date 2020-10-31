Алавес - Барселона 1:1. Близко к катастрофе

Ну у вас одна и та же пластинка не меняется. Уже соперник в меньшинстве, все равно не побеждаете, а потом Реал Мадрид виноват, судьи затащили. Когда Барселона сметала все на своем пути в начале 2010-х и до ухода Неймара, почему-то судьи вас не интересовали, а тут нашли за что зацепиться и оправдать слабость своей команды.