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Алавес - Барселона 1:1. Близко к катастрофе

Испания
(1 голосов)
Алавес - Барселона 1:1. Близко к катастрофе
Олександр Сапожніков Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Испании. Примера. Восьмой тур
31 октября. Витория-Гастейс. стадион Мендисорроса
«Алавес» - «Барселона» 1:1
Голы: Риоха 31 - Гризманн 63
«Алавес»: Пачеко - Лежен, Лагуардия, Наварро (Агиррегабирия 41) - Дуарте, Жота, Баталья, Пена (Марин 72), Мендес (Тавареш 58) - Риоха (М.Гарсия 72), Дейверсон (Хоселу 57)
«Барселона»: Нето - Роберто, Пике, Ленгле (Педри 46), Алаба (ГОСТ 69) - Де Йонг, Бускетс (Пьянич 46) - Дембеле (Тринкао 46), Месси, Фати (Брайтвейт 78) - Гризманн
Предупреждение: Жота 15 Дейверсон 22 Дуарте 87 - Месси 39, Ленгле 44, Бускетс 44
Удаление: Жота 62

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Комментарии (20)
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Smith & Wesson
01.11.2020 в 00:10
Куман подло начал, Куман плохо закончит.
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0
0
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Spokoyno (Киев)
01.11.2020 в 00:07
Знов КАТОСТРОФІЧНЕ суддівство та посередня га та КАТОСТРОФІЧНА реалізація гравцями Барселони своїх моментів. Та ще гол самі собі Піке & Нето привезли! Спочатку матчу коли Де Йонга знесли в карному господарів та дозволили двічі Мессіі зупинити руками було зрозуміло, що гостям "так просто" виграти не вдасться. Принаймні арбітри, у тому числі VAR, цього не допустять! Звернули увагу, коли Лангле "розпустив руки" ледь не у центрі поля одразу свою жовту отримав. Ну і по грі Барси на фоні посереднього Алавесу виглядала непогано, але створити майже ТРИДЦЯТЬ моментів і забити лише ОДИН, це ні в які ворота не лізе!
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+1
-1
Smith & Wesson
01.11.2020 в 00:06
Ну, и зачем подлейшим образом заставили Месси остаться в Барсе? Наблюдать за революцией Кумана? Много Месси напомогал Барсе? Дебилы, блъ..
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
01.11.2020 в 00:10
Месси все равно их переиграл, "ушел" президента и наглядно показал, кто там действительно президент. Теперь главный кандидат в президенты заявляет, что Месси наше все. И правильно, если будет какое-то непотребство говорить, Месси и его "уйдет".
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.11.2020 в 00:04
В тексте в составе Барсы: Алаба (ГОСТ 69) - это что?
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
01.11.2020 в 00:05
Клонировали Алабу по ГОСТу
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0
0
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Кююмалайнен (Київ)
01.11.2020 в 00:03
Розовая форма не на фарт, соперники всерьез в такой форме их не воспринимают
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0
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таврия19752009 (симферополь)
01.11.2020 в 00:02
ВАР в пользу Реала
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
01.11.2020 в 00:04
Ох уж этот Перес
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+2
0
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almostfullmoon (Днепропетровск)
01.11.2020 в 00:02
При Вальверде такой параши не было..
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
31.10.2020 в 23:58
Ммм, прикольно. Такими темпами Куман до нового президента не досидит.
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+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.10.2020 в 23:58
Новичок Ла Лиги FC PornoStar во главе с Куманом уверенно держится в середине таблицы
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0
-2
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Muxtarr (Днепр)
31.10.2020 в 23:58
Это п*здец товарищи. Провалять ваньку весь первый тайм, не создать нихрена в атаке, получить дебильнейший гол, и включиться только на второй тайм. При этом играя 30 минут в большинстве, не суметь забить хотя бы ОДИН гол 13-й (!) команде чемпионата, которую мы при Сетьене тут же укатали 0-5. Хотя о ком это я, о 12-й команде чемпионата...
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.11.2020 в 00:00
Так ОДИН же забили, чё нервничаете?)))
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
31.10.2020 в 23:56
Можно сказать, что борьба за чемпионство окончена.
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+1
0
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Muxtarr (Днепр)
31.10.2020 в 23:58
Не факт. Реал такой же мертвый как и Барса. Вот между ними борьба окончена, да. Но есть и другие клубы.
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Dimka26 (Чернигов)
01.11.2020 в 00:02
какие другие? вся ла лига в деградации. Атлетико мертвый. Севилья ниже плинтуса
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0
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Muxtarr (Днепр)
01.11.2020 в 00:03
Ну вот самый недо-мертвый и победит. Врядли это будет Реал. Только если опять судьи не начнут им помогать.
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0
-2
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hardcorepwnz (Украина)
01.11.2020 в 00:07
Ну у вас одна и та же пластинка не меняется. Уже соперник в меньшинстве, все равно не побеждаете, а потом Реал Мадрид виноват, судьи затащили. Когда Барселона сметала все на своем пути в начале 2010-х и до ухода Неймара, почему-то судьи вас не интересовали, а тут нашли за что зацепиться и оправдать слабость своей команды.
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bokassalowara (Город)
31.10.2020 в 23:56
розовые барби)))) гном сплошное уныние))
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