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Гризманн: Барселоне нужны мои голы

Испания
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Накануне форвард забил первый мяч в сезоне

Гризманн: Барселоне нужны мои голы
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал ничью против "Алавеса" (1:1) в 8-м туре Ла Лиги.

"Мы не реализуем много моментов, и я – в первую очередь. Мы должны работать, чтобы прогрессировать. Нас ждет длинный сезон, мы будем действовать более надежно.

Я не реализую много моментов. Команде нужны мои голы, и я стараюсь стать лучше. Я хорошо себя чувствую, получаю удовольствие. Нам предстоит долгий путь, но с уверенностью, упорным трудом и смирением мы добьемся результата.

У нас было много моментов, но мы забили только один мяч. Мы не очень хорошо справляемся. Мы должны стать лучше, и мы добьемся этого благодаря упорному труду", – сказал Гризманн Marca.

Вчера Гризманн забил свой первый мяч в сезоне.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона
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