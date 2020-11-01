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Кризис углубляется? Алавес - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Алавес - Барселона, чемпионат Испании, 31 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча восьмого тура испанской Ла Лиги, в котором Алавес дал бой Барселоне. Хозяева вышли вперед благодаря ошибке голкипера Нету, который позволил себя обыграть Риохе. Долгое время у каталонцев почти ничего не получалось, пока они не получили численное преимущество. Гризманн сразу же сравнял счет, но вырвать победу не удалось - не в последнюю очередь из-за отличной игры голкипера Пачеко. Для Барселоны это уже четвертый подряд матч в чемпионате без победы. Блаугранас скатились на 12 место.
Чемпионат Испании. Примера. Восьмой тур
Алавес - Барселона 1:1
Голы: Риоха 31 - Гризманн 63
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