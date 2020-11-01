Кризис углубляется? Алавес - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча восьмого тура испанской Ла Лиги, в котором Алавес дал бой Барселоне. Хозяева вышли вперед благодаря ошибке голкипера Нету, который позволил себя обыграть Риохе. Долгое время у каталонцев почти ничего не получалось, пока они не получили численное преимущество. Гризманн сразу же сравнял счет, но вырвать победу не удалось - не в последнюю очередь из-за отличной игры голкипера Пачеко. Для Барселоны это уже четвертый подряд матч в чемпионате без победы. Блаугранас скатились на 12 место.

Чемпионат Испании. Примера. Восьмой тур

Алавес - Барселона 1:1

Голы: Риоха 31 - Гризманн 63