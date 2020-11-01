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Кике Сетьен: С Месси было сложно работать, он живёт в своей реальности
Наставник высказался о работе с аргентинцем
Бывший наставник "Барселоны" Кике Сетьен высказался о работе с Лионелем Месси.
"Если честно, он пропитан невероятными требованиями сегодняшнего футбола, как и все те, кому нужно постоянно побеждать. Но, конечно, для победы нельзя использовать все средства. Правда, что есть игроки, с которыми нелегко работать. Лео входит в их число. Нужно брать в расчет, что это лучший футболист в истории. Кто я такой, чтобы менять его?! Если Месси годами принимают таким, каким он есть.
Конечно, он по-своему великодушен. Проблема в том, что иногда личная точка зрения направляет тебя не туда. Они живут в реальности, которая отличается от реальности других людей. Для них, как и для многих людей, единственная важная вещь – это победа, все остальное они считают бессмысленным", – сказал Сетьен El Pais.
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