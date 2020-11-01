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Бедлам продолжается? Валенсия отпустит Кондогбиа в Атлетико за 11+2 млн

Испания
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"Летучие мыши" отпустят основного хавбека за смешные деньги

Бедлам продолжается? Валенсия отпустит Кондогбиа в Атлетико за 11+2 млн
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Полузащитник "Валенсии" Жоффре Кондогбиа близок к переходу в "Атлетико", сообщает журналист Sky Sports Маттео Моретто.

Мадридский клуб заплатит за 27-летнего француза 11 миллионов евро. Еще два миллиона "летучие мыши" могут получить в качестве бонусов. Также им положены 10 процентов от возможной перепродажи игрока.

Кроме того, Конддогбиа сможет быть заявлен за "Атлетико" уже в ближайшее время. Согласно правилам Ла Лиги, клуб может одну совершить покупку вне окна при условии, что в последний день трансферного у команды был куплен игрок по клаусуле (Томас Парти перебрался в "Арсенал" за 50 млн отступных).

Напомним, летом "Валенсию" на правах свободного агента покинул капитан Дани Парехо. После этого клуб также избавился от Френсиса Коклена (6,5 млн), Феррана Торреса (23 млн) и Родриго (30 млн).

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В статье: Атлетико (Мадрид) Валенсия (Испания) Жоффре Кондогбиа
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