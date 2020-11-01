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Футболист Реала заразился коронавирусом
Сегодня повторный тест. Имя заболевшего неизвестно
Испанское издание Marca сообщает, что один из игроков мадридского "Реала" заразился коронавирусом.
Сегодня этот игрок пройдет повторное тестирование на COVID-19. Имя заболевшего неизвестно. Других случаев заболевания в стане "сливочных" не выявлено.
3-го сентября, во вторник "Реал" примет "Интер" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Источник:Marca
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