Футболист Реала заразился коронавирусом

Испанское издание Marca сообщает, что один из игроков мадридского "Реала" заразился коронавирусом.

Сегодня этот игрок пройдет повторное тестирование на COVID-19. Имя заболевшего неизвестно. Других случаев заболевания в стане "сливочных" не выявлено.

3-го сентября, во вторник "Реал" примет "Интер" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.