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Футболист Реала заразился коронавирусом

Испания
(1 голосов)

Сегодня повторный тест. Имя заболевшего неизвестно

Футболист Реала заразился коронавирусом
Новина українською

Испанское издание Marca сообщает, что один из игроков мадридского "Реала" заразился коронавирусом.

Сегодня этот игрок пройдет повторное тестирование на COVID-19. Имя заболевшего неизвестно. Других случаев заболевания в стане "сливочных" не выявлено.

3-го сентября, во вторник "Реал" примет "Интер" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Интер (Милан) коронавирус
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Источник:
Marca

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